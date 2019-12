Un año de despegue

Miércoles 25 de diciembre de 2019 | 01:00hs.

Por Roxana Ramírezdeportes@elterritorio.com.ar

La frutilla del postre de este 2019 se dio con la pista sintética de atletismo en el Cepard, en Posadas, pero a lo largo del año la Federación Misionera, presidida por Ofelia Hippler, trabajó para tener este premio que genera grandes expectativas por los proyectos que trae acaparado, entre ellos, realizar campeonatos a nivel regional e internacional.“Fue un año muy satisfactorio y es producto de lo que venimos haciendo desde hace tres años con una institucionalidad más formal y dentro de lo que es personería jurídica, bien constituido, que es lo que hasta hacía tres años no disponía la federación”, explicó Muchi Hippler, quien asumió en 2018 y su gestión se extenderá hasta el 2020.Si bien la Federación Misionera se conformó en 1976 y estuvo en el 77 afiliada a la Confederación Argentina de Atletismo, nunca se había institucionalizado de esta manera jurídicamente. “Nos abocamos a este trabajo principalmente por los requerimientos que a través de la creación del ministerio de Deportes se nos solicitó, con estas normativas, y pusimos manos a la obra sobre eso desde el momento en el que me hice cargo de la presidencia”, señaló la primera mujer que preside esta federación.Si bien Muchi marca la historia en este aspecto y también por su trabajo, sabe de los requerimientos del atletismo, ya que viene actuando en forma constante dentro de este deporte.“Fui entrenadora, después pasé a ser secretaria; entonces tenía conocimiento de lo que estaba pasando y después se alinearon los planetas, pude llevar adelante la gestión, normalizar y trabajar con las proyecciones que se crearon a través de la Secretaría de Deportes de Nación, como las Escuelas de Iniciación Deportiva (Eide) y con anuencia del Ministerio provincial”, añadió.Hoy Misiones cuenta con cinco Eide -Posadas tenía una pero hoy ya no cuenta con ella-, que están ubicadas desde hace cuatro años en los lugares estratégicos donde el atletismo ya se estaba desarrollando como para potenciar el crecimiento. Se crearon escuelas en Eldorado, en Ruiz de Montoya y Capioví, donde nuevamente la federación pudo poner en valor la pista del Instituto de Línea Cuchilla hace dos años atrás, otra en Colonia Alberdi y en Oberá.“En Posadas se había conformado una escuela y por cuestiones técnicas no funcionó y la perdimos”, explicó Hippler quién anhela que prontamente se pueda volver a tener una en la capital provincial, sobre todo teniendo en cuenta que desde noviembre, el Cepard tiene una pista sintética de primer nivel.“A través de las Eide, se empezó a trabajar fuertemente con la formación de nuestros atletas y se vio este 2019 con el crecimiento que tuvimos; fue un año muy positivo”, agregó.Es por eso es que las categorías U18 y U20 son las que están teniendo resultados a nivel nacional y sudamericano para la Tierra Colorada, con títulos nacionales como los de Agustín Da Silva, Abril Caso y Gastón Benítez; así como en atletismo adaptado, entre ellos con el destacado año de Mahira Bergallo, quien culminó como número uno del ranking mundial U20 en lanzamiento de bala; y justamente el atletismo adaptado toma protagonismo dentro de la federación con su flamante secretaría.“Súper satisfecha por lo que se fue dando en el medallero. Misiones está teniendo presencia en las competencias a nivel nacional; ya participamos en todos las campeonatos en cada una de las categorías desde U16, U18, U20, Mayores, en el nacional de cross country, de marcha e incursionamos también con atletas misioneras en el campeonato mundial de trail en Villa la Angostura, así que un balance muy bueno”.El trabajo dirigencial es muy satisfactorio, pero en realidad es lo que no se ve a simple vista. Lo que vemos es al atleta con sus logros, al entrenador acompañando, pero llegan porque generalmente es un trabajo en equipo entre las tres partes: el atleta, el entrenador y el dirigente, así que estamos súper satisfechos.Los de atletismo tenemos un plus aparte acá dentro del Ministerio de Deportes que es el profesor Marcelo Caso, que es una persona abocada al atletismo y viene de otra formación, hace que tenga otra visión y nos ayude también traer capacitaciones que se vienen generando en los entrenadores.En conjunto y por todas estas cosas, vamos por buen camino, pero significa redoblar esfuerzos y lo que sí pretendo es que sea transitoria mi presencia en la federación y que podamos generar la formación también dirigencial para que no sea muy largo el plazo de cada uno en los distintos cargos. Innovar y generar nuevas ideas y cambios es muy bueno, es la única manera en que cualquier deporte pueda crecer.Hace tres semanas pude viajar a Asunción (Paraguay) en el marco del Sudamericano Interescolar precisamente para hacer los contactos dirigenciales e hicimos una reunión con la Federación Paraguaya de Atletismo, previendo que Encarnación tiene también su pista sintética que eso nos facilita muchísimo e hicimos avances para que el año se pueda hacer en forma integrada todo lo que serían las copas a nivel provincial y regional acá en Posadas y en Encarnación.Además, como proyecto al 2021, apuntamos a poder integrarnos como región en toda nuestra zona; desde Chaco, que tiene pista, Misiones, Encarnación y Asunción, ya que es un circuito chico y fácil de acceder por las distancias que se tienen que viajar, ya que no hay más de 400 kilómetros entre las distintas pistas. Entonces, se va a poder conformar un buen circuito a nivel regional e internacional y son proyectos que en el transcurso del 2020 podemos ir concretando. Además, por qué no pensar en sumar también a Brasil, esta pista es el primer paso para soñar.