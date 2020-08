Tour de France 2020 vivirá la edición más particular de la historia - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020 | 12:20hs.

Está a punto de comenzar un Tour distinto, atípico, fuera de sus fechas habituales, con medidas de seguridad sanitaria muy estrictas y un recorrido que en lo deportivo promete no desvelar el secreto del ganador hasta el último sábado, 19 de septiembre, cuando una etapa a pura escalada en la Planche des Belles Filles permita conocer la foto del podio final.El recorrido apenas sufrió reformas desde su planeamiento original. A pleno sol, el pelotón saldrá mañana de Niza, ciudad de tradición arraigada al ciclismo, en medio de importantes medidas de seguridad sanitaria, todo ello motivado por la pandemia de COVID-19.La organización de la carrera más importante del calendario ciclista debió que adaptarse a la situación con la convicción de salvar una prueba de la que depende buena parte del futuro del ciclismo.El prefecto del departamento Alpes Marítimos, Bernard Gonzalez, anunció que la salida en Niza se hará a puerta cerrada ante el repunte del virus, y los espectadores que asistan a las dos primeras etapas tendrán que llevar tapabocas. Tampoco se permitirá el estacionamiento en los puertos.La prueba tendrá el mismo recorrido previsto para julio, cuando la situación sanitaria obligó a retrasarla para hasta agosto-septiembre.Entonces, la organización esperaba que el virus estuviera más controlado, pero en las últimas semanas se multiplican los rebrotes en Francia, lo que ha llevado al Ejecutivo a elevar el nivel de seguridad.Con más de 3000 contagios diarios, Francia, el único país por el que discurre este año el Tour, afronta la vuelta al colegio y el final de las vacaciones, dos situaciones que pueden hacer incrementarse todavía más el número de positivos.En ese contexto, el Tour prosigue con sus planes y diseñó un plan con el que espera mantenerse al margen del avance del coronavirus.Los tapabocas y la distancia de seguridad serán la norma durante las 21 etapas y las dos jornadas de descanso que desembocarán el próximo 20 de septiembre en el tradicional podio de los Campos Elíseos de París.Para preservar la carrera, se creó un dispositivo de burbuja que protegerá a los corredores y al cuerpo técnico y sanitario de cada equipo. Se limitarán al máximo las interacciones con los otros integrantes de la prueba, incluida la prensa y el público.Los test serán frecuentes entre los que entren dentro de esa cortina de seguridad, aunque persisten las incógnitas sobre lo que sucederá si se producen positivos en su interior.La organización prioriza el principio de que si hay dos positivos en el seno de una misma formación, esta será excluida de la carrera, algo que ha motivado las protestas de los equipos. Se mantiene el diálogo para llegar a un acuerdo.El director del Tour, Christian Prudhomme, aseguró que habrá público, pero menos, porque en septiembre la mayor parte de los franceses no tiene vacaciones y los chicos comenzaron ya el colegio. Además, se espera que haya menos extranjeros, que en otras ediciones representaron el 20 % del público y hasta el 50 % en algunas etapas montañosas.Habrá campañas de sensibilización para que en las cunetas se respeten también la distancia de seguridad y se lleven tapabocas y se instalaron puntos para repartir alcohol en gel. Hasta dos toneladas serán distribuidas durante la prueba.El acceso a las salidas y a las llegadas será controlado, con menos público que en ediciones anteriores para poder respetar la distancia de seguridad, así como en los puertos, donde se filtrará el acceso de aficionados.La caravana también redujo su envergadura. De los 5000 acreditados habituales se pasó a unos 3000 -todos ellos con la obligación de presentar un test PCR negativo- y la zona técnica de la organización, que normalmente supera los 9.000 metros cuadrados, tendrá en esta ocasión 5500.También se redujo la tradicional caravana publicitaria que precede el paso del pelotón y que será de 100 vehículos, frente a los 160 habituales.Varias televisiones decidieron también achicar su dispositivo y muchos comentaristas narrarán la carrera desde los cuarteles generales de sus medios, sin seguir la carrera in situ.El Tour, sin embargo, no perdió el interés televisivo y será transmitido en directo en 100 países, mientras que otros 90 difundirán imágenes de la carrera.Movistar: Dario Cataldo, Imanol Erviti, Enric Mas, Nelson Oliveira, José Joaquín Rojas, Marc Soler, Alejandro Valverde y Carlos VeronaIneos: Egan Bernal, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov, Dylan van Baarle, Jonathan Castroviejo, Andrey Amador y Richard CarapazJumbo Visma: Primoz Roglic, Tom Dumoulin, George Bennett, Wout Van Aert, Robert Gesink, Sepp Kuss, Tony Martin y Amund Grondahl Jansen,AG2R La Mondiale: Romain Bardet, Pierre Latour, Oliver Naesen, Benoît Cosnefroy, Alexis Vuillermoz, Nans Peters, Mikaël Chérel y Clément Venturini.Astana: Miguel Angel López, Alexey Lutsenko, Luis León Sánchez, Omar Fraile, Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Harold Tejada y Hugo Houle.Bahrain-McLaren: Mikel Landa, Wout Poels, Pello Bilbao, Marco Haller, Sonny Colbrelli, Matej Mohoric, Rafael Valls y Damiano Caruso.Bora-Hansgrohe: Emanuel Buchmann, Felix Grossschartner, Lennard Kamna, Gregor Muhlberger, Lukas Postlberger, Daniel Oss, Peter Sagan y Maximilian Schachmann.B&B Hotels-Vital Concept: Bryan Coquard, Pierre Rolland, Cyril Gautier, Kévin Réza, Jens Debusschere, Quentin Pacher, Cyril Barthe y Maxime Chevalier.CCC: Ilnur Zakarin, Greg Van Avermaet, Matteo Trentin, Simon Geschke, Michael Schär, Alessandro De Marchi, Jan Hirt y Jonas Koch.Cofidis: Elia Viviani, Guillaume Martin, Christophe Laporte, Jesús Herrada, Nicolas Edet, Simone Consonni, Anthony Pérez y Pierre-Luc Périchon.Deceuninck-Quick Step: Julian Alaphilippe, Sam Bennett, Bob Jungels, Zdenek Stybar, Tim Declercq, Kasper Asgreen, Michael Morkov y Dries DevenynsEF Pro Cycling: Sergio Higuita, Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Alberto Bettiol, Tejay van Garderen, Hugh Carthy, Jens Keukeleire y Neilson PowlessGroupama-FDJ: Thibaut Pinot, David Gaudu, Stefan Küng, Rudy Molard, Sébastien Reichenbach, Valentin Madouas, William Bonnet y Matthieu LadagnousIsrael Start-Up Nation: Nils Politt, Hugo Hofstetter, Tom Van Asbroeck, Ben Hermans, Guy Niv, Krists Neilands, André Greipel y Dan MartinLotto-Soudal: Caleb Ewan, Philippe Gilbert, John Degenkolb, Thomas De Gendt, Jasper De Buyst, Steff Cras, Roger Kluge y Frederik Frison.NTT Pro Cycling: Michael Valgren, Ryan Gibbons, Max Walscheid, Domenico Pozzovivo, Giacomo Nizzolo, Roman Kreuziger, Michael Gogl y Edvald Boasson HagenArkéa-Samsic: Warren Barguil, Nairo Quintana, Winner Anacona, Dayer Quintana, Diego Rosa, Clément Russo, Maxime Bouet y Connor SwiftMitchelton-Scott: Adam Yates, Mikel Nieve, Sam Bewley, Daryl Impey, Esteban Chaves Luka Mezgec, Jack Bauer y Christopher Juul-JensenSunweb: Tiesj Benoot, Soren Kragh Andersen, Marc Hirschi, Cees Bol, Joris Nieuwenhuis, Nicolas Roche, Nikias Arndt y Casper PedersenTotal Direct Energie: Lilian Calmejane, Anthony Turgis, Geoffrey Soupe, Niccolo Bonifazio, Fabien Grellier, Romain Sicard, Jérôme Cousin y Mathieu Burgaudeau.Trek-Segafredo: Richie Porte, Bauke Mollema, Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Niklas Eg, Kenny Elissonde, Toms Skujins y Edward TheunsUAE Team Emirates: Tadej Pogacar, Fabio Aru, Alexander Kristoff, Davide Formolo, David de la Cruz, Jan Polanc, Vegard Staeke Laengen y Marco Marcato.Etapa 1: 29/8, Niza - Niza, 156 kilómetros. Terreno: llano.Etapa 2: 30/8, Niza - Niza, 186 kilómetros. Terreno: montañoso.Etapa 3: 31/8, Niza - Sisteron, 198 kilómetros. Terreno: llano.Etapa 4: 1/9, Sisteron - Orcières-Merlette, 160 kilómetros. Terreno: ondulado.Etapa 5: 2/9, Gap - Privas, 183 kilómetros. Terreno: llano.Etapa 6: 3/9, Le Teil - Mont Aigoual, 191 kilómetros. Terreno: ondulado.Etapa 7: 4/9, Millau - Lavur, 168 kilómetros. Terreno: llano.Etapa 8: 5/9, Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, 141 kilómetros. Terreno: montañoso.Etapa 9: 6/9, Pau - Laruns, 154 kilómetros. Terreno: montañoso.Etapa 10: 8/9, Ile D’Oleron - Ile de Ré, 168 kilómetros. Terreno: llano.Etapa 11: 9/9, Châtelaillon-Plage - Poitiers, 167 kilómetros. Terreno: llano.Etapa 12: 10/9, Chauvigny - Sarran, 218 kilómetros. Terreno: ondulado.Etapa 13: 11/9, Châtel-Guyon - Puy Mary, 191 kilómetros. Terreno: montañoso.Etapa 14: 12/9, Clermont Ferrand - Lyon, 194 kilómetros. Terreno: llano.Etapa 15: 13/9, Lyon - Grand Colombier, 174 kilómetros. Terreno: montañoso.Etapa 16: 15/9, La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 kilómetros. Terreno: montañoso.Etapa 17: 16/9, Grenoble - Méribel, 170 kilómetros. Terreno: montañoso.Etapa 18: 17/9, Méribel - La Roche-sur-Foron, 175 kilómetros. Terreno: montañoso.Etapa 19: 18/9, Bourg-en-Bresse - Champagnole, 166 kilómetros. Terreno: llano.Etapa 20: 19/9, Lure - Planche des Belles Filles, 36 kilómetros. Terreno: CRI.Etapa 21: 20/9, Mantes-la-Jolie - París, 122 kilómetros. Terreno: llana.