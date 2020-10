Suboficial de Policía involucrado en contrabando de cigarrillo - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020 | 22:43hs.

Efectivos de Gendarmería Nacional, mientras realizaban un control de rutina sobre ruta nacional 14 en San Pedro, interceptaron a un automóvil en cuyo interior transportaba un aproximado de 7.500 paquetes de cigarrillo de la marca Eight, que habría sido ingresado al país de forma ilegal. En el hecho está involucrado un oficial de la policía que cumple funciones en la comisaría seccional segunda que funciona en Terciados Paraíso.El procedimiento se concretó a la altura del kilómetro 1048 de la mencionada arteria nacional y de acuerdo a los datos obtenidos por este medio, circulaban a pocos metros de distancia tres vehículos, los cuales al notar el operativo de la fuerza nacional, realizaron giros en Ü. Dos de los rodados lograron darse a la fuga, mientras que el tercero ingresó a una estación de servicio del lugar y fue interceptado por los efectivos.Se trata de un Volkswagen Gol color azul, que estaba siendo utilizado para el contrabando, ya que en su interior transportaba 7.500 paquetes de cigarrillo, de la marca Eight origen paraguayo sin aval aduanero. Luego de las intervenciones a los juzgados correspondientes, recibieron la orden de secuestrar el rodado, la mercadería y otorgaron la libertad al causante supeditado a la causa, en este caso se trata de un Sub Oficial Ayudante de policía Agustín S. que se desempeña en la comisaría seccional segunda.