Stephen King llega al Autocine del Parque del Conocimiento

Miércoles 22 de julio de 2020 | 18:45hs.





-Los tickets se tramitarán exclusivamente en la APP del Cine IMAX y tendrán la patente del vehículo. Dicha App se puede descargar desde Google Play (Android) o Apple Store (IOS).

El terror llega al Autocine del Parque de la mano de “Cementerio de Animales”, basada en el clásico del maestro del género. Las funciones serán sábado y domingo a las 19. Los tickets son gratuitos y se podrán tramitar pasada la medianoche del miércoles en la App del IMAX del Conocimiento.El maestro del terror y del suspenso, Stephen King, entrega el retrato de una familia ejemplar, de clase media norteamericana, que se muda al pueblo de Maine, en las afueras de la ciudad, en las cercanías de un cementerio de mascotas. Este tiene una particularidad, lo que se entierra allí vuelve a la vida, aunque de forma tenebrosa y siniestra. Con una fuerte influencia del psicoanálisis, el libro y el filme plantean qué sucede cuando el terror que supone la no aceptación de la muerte de un ser amado y los peligros que esto despierta.La historia original de Cementerio de Animales (Pet Sematary) fue publicada en 1983 por el escritor (Best seller) estadounidense Stephen King. La obra fue nominada para los "World Fantasy Award for Best Novel" (Premio a la Mejor Novela Fantástica) en 1984 y llevada al cine exitosamente en 1989 con el título de Pet Sematary bajo la dirección de Mary Lambert. En 2019, Paraumont Pictures estrenó la remake protagonizada por Jason Clarke, Amy Seimetz y John Lithgow y dirigida por Kevin Kölsch y Dennis Widmyer.A partir de este fin de semana podrás encargar tus combos de alimentos y bebidas, los que, en consonancia con el protocolo sanitario vigente, serán provistos directamente a los autos.Los tickets de accesos serán gratuitos y se tramitarán exclusivamente a través de la App del Cine IMAX del Conocimiento (disponible en Google Play y Apple Store) a partir de las 00.00 Hs. del jueves 23 de julio. Además, cada uno de los asistentes mayores de 16 años (cuatro por vehículo -si son del mismo grupo familiar conviviente o tres en caso contrario-) deberá tramitar el pasaporte electrónico de la App “Misiones Digital”.Información importante para acceder al Autocine-Las funciones son gratuitas. Sábados y domingos a las 19.-No se permitirá el ingreso en motocicletas.-Podrán ingresar hasta cuatro personas por vehículo, si son del grupo familiar conviviente. Caso contrario el máximo será de tres por vehículo.-Para ingresar al predio será obligatorio generar el pasaporte electrónico de la app “Misiones Digital”-El acceso a las funciones, exclusivo para los autos con tickets, se habilita a las 18 Hs.-En el predio se controlará la temperatura de los asistentes, que no podrán descender del vehículo.- Para cada función se habilitará un máximo de 100 vehículos en el predio.- El sonido de la película se podrá captar a través de la radio FM de los vehículos en una frecuencia que será informada oportunamente.