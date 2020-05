Se pagará el IFE nuevamente y se sumarán beneficiarios

Martes 12 de mayo de 2020 | 01:00hs.

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) será pagado una vez más y que la directora de la Anses, María Fernanda Raverta, está abocada a “ordenar” el sistema, en el que será “ampliado el número de beneficiarios”, porque “hay mucha gente que no está registrada de ningún modo”.El mandatario argentino dio una extensa entrevista ayer para el canal C5N, en la que adelantó que la ayuda de 10.000 pesos se volverá a pagar y que pretenden que llegue a más familias.“Hay un universo de gente que está en la más absoluta informalidad. Hay gente que no tenemos registrada de ningún modo. La informalidad se ha profundizado en la Argentina de los últimos años”, explicó Fernández.El presidente descartó cualquier incremento en las tarifas de los servicios públicos y expresó que “la escalada inflacionaria tiene mucho de especulativo”.El jefe del Estado, al ser consultado sobre un eventual ajuste de las tarifas, cuyo congelamiento vence en junio, afirmó que “en esta instancia no podemos aumentar nada, todos tenemos que hacer un esfuerzo”.“Además, los precios (del petróleo) han caído mucho. Hay que hacer un esfuerzo para tratar de parar la escalada inflacionaria que tiene mucho de especulativo”, agregó.“Los economistas hablan de una inflación autoconstruida y muchos ponen de ejemplo a la Argentina. La inflación autoconstruida es la inflación psicológica, la inflación de los que ven que el dólar sube y dicen ‘a mí no me agarran, yo aumento por las dudas’”, dijo Fernández.Más adelante, expresó que “van detrás de un dólar donde hay muy pocos inversores, con 30 millones de dólares el precio puede subir una enormidad”.Luego el presidente añadió que en “las operaciones de contado con liqui se conocen o los que compran bonos y los venden en el exterior se conocen”. “Hay una lógica especulativa muy alta”, apuntó.El presidente Fernández fue categórico y subrayó: “No vamos a hacer nada que le complique la vida al pueblo”.“Vamos a seguir trabajando para domar a los que actúan de este modo. No hay perdón ético para que esto ocurra en este momento. Hay mucho sujeto interno que trabaja para los acreedores del exterior”, advirtió.En relación al tema de los combustibles, el presidente puntualizó que “sería el colmo que aumenten”.“El colmo es que suban las naftas. Establecimos un precio sostén con el barril criollo, para mantener la actividad petrolera, en momentos en que el precio internacional se ha caído”, comentó.Alberto Fernández reiteró que no le van a “torcer el brazo” en la negociación de los pagos de deuda que “maltrate a los argentinos” y lamentó la existencia de cierto “sujeto interno que trabaja para los acreedores del exterior”.“No les proponemos perder” a los bonistas, “sino ganar menos” y advirtió que “en un mundo que paga cero”, Argentina ofrece a sus acreedores externos pagos a una “tasa promedio del 2 por ciento”.Al pasar, Fernández apuntó contra el gobierno anterior y fue tajante: “Los que hicieron el mayor desastre y ocultaron la basura debajo del sillón son los que ahora acusan al gobierno de populista”.Respecto de un eventual incremento en las jubilaciones, Fernández manifestó que “vamos a dar el aumento que corresponda en junio”.“Lo que tenemos que tratar es que se ponga en marcha un sistema de actualización como debe hacerse”, agregó.Sobre el final de la entrevista, el presidente contó que tiene listos para enviar al Congreso Nacional el proyecto de reforma judicial, el que crea el Consejo Económico Social y el que legaliza el aborto y que está esperando a que los legisladores vuelvan a sesionar.