Realizaron testeos de Covid en la Costanera y continuarán los operativos en Misiones

Lunes 25 de mayo de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Caminatas con barbijo y sin mate El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, estuvo ayer en la Costanera de Posadas para constatar el desarrollo del segundo fin

de semana de caminatas recreativas. Según el informe de la Policía de Misiones, sólo en la capital misionera hubo 22 mil personas. Se trabajó en conjunto con la Policía, Municipalidades y Salud Pública. Por un lado controlando los puntos de acceso a los lugares exclusivos para caminar y por otro, concientizando sobre el uso del barbijo y el distanciamiento social. Asimismo, la recomendación para los caminantes de que utilicen la aplicación Misiones Digital. Las caminatas se llevaron a cabo en Apóstoles, Iguazú, Eldorado, Puerto Rico, Jardín América, San Vicente, Oberá, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y San Ignacio.

Se concretó en Posadas el segundo operativo de testeo de coronavirus a personas asintomáticas. El domingo pasado fue en la chacra 28 del barrio Parque Adam, mientras que ayer fue en la Costanera, en el marco de las caminatas recreativas autorizadas por la Provincia.Desde el 28 de abril, Misiones tiene el estatus de circulación comunitaria de coronavirus, por lo cual se optó por practicar los test a casos sospechosos, es decir, con síntomas de la enfermedad. Sin embargo, en las últimas semanas, la toma de muestras llevada a cabo por el Laboratorio de Alta Complejidad en Misiones (Lacmi), se realiza en zonas de concentración de personas y autoridades sanitarias aseguran que continuarán estos trabajos de rastrillaje, incluso en municipios del interior.Se trata de un hisopado nasofaríngeo y se procesa mediante la técnica de PCR, cuyo resultado demora entre cinco y siete horas. “Estamos con un testeo al azar en la caminata recreativa en la ciudad de Posadas, le ofrecemos a quienes quieran el hisopado de forma voluntaria”, explicó en diálogo con El Territorio Thelma Rottoli, directora de la Zona Capital de Salud.En cada operativo, se busca testear al menos a quince asintomáticos, preferentemente mayores de 30 o 40 años. A cada voluntario se le completa una ficha con todos los datos personales, y al cierre de la jornada se le notifica el resultado del estudio. En caso de arrojar positivo a Covid-19, se activa el protocolo que incluye aislamiento y la continuidad de los testeos a los contactos estrechos y luego con los ocasionales.“Hay muchos protocolos, es una pandemia nueva donde todo es prueba y error. Venimos haciendo muestreos; en estas tres semanas no tuvimos casos positivos y vamos a seguir haciendo testeos aleatorios”, sostuvo Rotolli, y agregó, “primero hacíamos a personas que venían del exterior de Misiones; hoy por hoy estamos haciendo a la población asintomática”.Una de las voluntarias al test de diagnóstico fue Roxana Fantoni (56), quien estaba aprovechando su tiempo recreativo en la costanera, donde promotores de salud, profesores de Educación Física y efectivos de la Policía controlaron la jornada que tuvo una particularidad: no hubo restricción de edades ni de DNI.La apertura continuará hoy bajo los mismos parámetros, de 11 a 17.“Si todos colaboramos en los testeos y en las normas de prevención vamos a continuar con el buen estado de salud que tiene la provincia de Misiones. La verdad que creo que estamos en un oasis dentro de otros lugares, creo que todos debemos poner de nosotros para que esto siga funcionando así. No hay que tener miedo, hay que ser precavido”, señaló Rosana, quien consideró que el riesgo está en la frontera. “Sí creo que debemos mantener el cierre de la frontera porque Brasil está complicado. Misiones debería seguir aislado. Trabajo en un banco, tomamos todas las medidas de prevención”, aseveró.Misiones cumplió ayer 21 días sin nuevos pacientes positivos de Covid-19 y por ello la cantidad de testeos disminuyeron y de los 100 que se llegaron a realizar a principios de mes, en esta etapa epidemiológica se redujeron a entre diez y quince pruebas de PCR por día.“Hemos fortalecido el laboratorio en cuanto a recurso humano, equipamiento y reactivos así que tenemos una capacidad de procesamiento de entre 100 y 140 muestras por día. Es una técnica muy laboriosa, larga y hay que trabajar todo en condiciones de bioseguridad porque somos uno de los efectores más expuestos en toda esta cadena sanitaria”, había expresado Lezcano.Es así que debido a las flexibilizaciones respecto de la circulación de las personas por la apertura de los comercios y las caminatas de esparcimiento, el Ministerio de Salud Pública pidió al Lacmi el pasado domingo que salga a hacer testeos en el barrio Parque Adam de Posadas donde se habían registrado dos casos positivos: una joven embarazada y su pequeño de 4 años.En esa oportunidad se realizó el hisopado a once voluntarios y todos dieron negativo. No obstante, se repetirá en otros lugares de la ciudad.