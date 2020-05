Bajo régimen especial, vuelve mañana la administración pública en Misiones

Lunes 25 de mayo de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Otros rubros en análisis Tras resolverse por decreto la reincorporación progresiva de empleados de la administración pública provincial y observando el alto nivel de responsabilidad de los misioneros, tras una nueva caminata se analizan algunas actividades complementarias.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad supervisó ayer personalmente las caminatas desarrolladas en Posadas y adelantó (más información en página 4) la posibilidad de incorporar otras actividades físicas que se encuentran bajo evaluación por el Ejecutivo provincial. “Estamos viendo con los ministros”, dijo a El Territorio al incluir que para este tipo de determinaciones se van haciendo los análisis y consultas pertinentes pero destacando que ello es posible a partir de la responsabilidad durante las salidas recreativas.

En tanto, manifestó que otros tipos de actividades continuarán bajo análisis y confirmó que en esta semana encarará una reunión con los referentes del rubro gastronómico y los ministros.



Retoma la actividad judicial de manera gradual

En el inicio de la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio, el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad estableció un Régimen Especial de Funcionamiento de la Administración Pública Provincial que determina que desde mañana parte del sector vuelve a la actividad. La decisión del Ejecutivo se publicó ayer en el Boletín Oficial de la provincia y comunica el llamado a los encargados de las diferentes dependencias a reorganizar los espacios y labores, con el objetivo de ampliar los servicios que, a raíz de la pandemia del coronavirus, eran mínimos.La iniciativa se fundamentó en las facultades que brindó Nación a los gobernadores para permitir las actividades exceptuadas y que, según los últimos informes del Ministerio de Salud Pública, “se encuentran dadas las circunstancias para retomar de forma paulatina las actividades en el ámbito de la Administración Central”.El retorno de las tareas de manera presencial, y gradual, también incluye a los organismos descentralizados, sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta controladas por el Estado provincial.En todos los casos deberá concretarse con el cumplimiento estricto del protocolo sanitario para evitar posibles contagios de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo.La normativa salió publicada ayer, un día después del anuncio de la extensión del confinamiento obligatorio hasta el 7 de junio inclusive, dispuesto por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y también cuando la provincia ya lleva más de 20 días sin registrar nuevos casos de Covid-19.Las entidades deberán informar constantemente el estado de situación en cada dependencia, mientras que el Ministerio de Salud realizará los controles pertinentes. Al mismo tiempo, podrá formular observaciones o modificaciones.En la misma normativa instruye al Consejo General de Educación (CGE) y al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones que la actividad educativa de manera presencial continuará suspendida en todos los niveles.Por otra parte, se conoció que la actividad dentro del ámbito de la Justicia también volverá siguiendo las medidas en materia de seguridad e higiene (Ver Retoma la actividad judicial...).Según consigna el decreto, que lleva la firma de Herrera Ahuad, indica que los titulares de cada dependencia podrán convocar para mañana al personal clave para la reactivación de las labores. Todo, según estrictas medidas sanitarias que amerita la coyuntura.En los considerandos se fundamenta el análisis del estado actual de la pandemia y de la circulación del coronavirus en el territorio provincial y que “se encuentran dadas las circunstancias para retomar de forma paulatina las actividades” en el sector público de la provincia.“Establécese a partir del día 26 de mayo del corriente año un Régimen Especial de Funcionamiento de la Administración Pública Provincia, en el marco de la emergencia epidemiológica y sanitaria por dengue y coronavirus Covid-19, dispuesta por Decreto N° 330/20”, señala el primer artículo del decreto y especifica que regirá hasta el final de la emergencia . Para ello, se deberá dar “estricto cumplimiento del protocolo de actuación sanitaria, conforme Decreto N° 590/20 y demás disposiciones sanitarias emanadas por las autoridades competentes, en base a los cuales se deberán adecuar las prestaciones laborales del personal, así como el funcionamiento de las distintas áreas”.Se especifica que las máximas autoridades de entes autárquicos y organismos descentralizados a reorganizar el cumplimiento de las funciones laborales del personal, “a los fines que la actividad en sus respectivas jurisdicciones. Con ello, se deberá convocar al cumplimiento presencial de las funciones laborales al personal que resulte estrictamente necesario.Además, en el caso del personal que no fuera convocado, se aclara que podrá continuar prestando labores desde el domicilio, poniendo a su disposición su capacidad laboral y que no verá afectada la percepción de las remuneraciones normales.“El Ministerio de Salud Pública podrá formular observaciones o modificaciones a las mismas, si las circunstancias y condiciones de circulación del coronavirus así lo determinen”, apunta el escrito.El Poder Judicial de la provincia anunció ayer la reactivación del servicio de justicia en fases y se dispuso desde mañana el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales en sectores donde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tiene competencia. La decisión fue tomada en conjunto por todos los ministros del órgano.De esta manera, la actividad de este sector será de 7 a 12 en todas las dependencias judiciales de la tierra colorada.“Los jefes de dependencia deberán organizar la prestación de servicios con el número de personal que no se halle exceptuado, y la flexibilidad horaria que estimen conveniente, respetando el distanciamiento adecuado para la seguridad del personal. Asimismo, deberán gestionar eficientemente las medidas necesarias para asegurar la concesión y notificación de los tumos en forma rápida y adecuada”, indicaron.Asimismo, se obligará a los profesionales a efectuar las presentaciones de manera electrónica, mediante la plataforma Siged. Esto, a los efectos de reducir al mínimo la concurrencia de manera presencial por parte del personal de justicia.Por otra parte, se especifica que, “tanto los profesionales como los particulares que concurran a las dependencias judiciales deberán cumplir con todas las medidas de seguridad adecuadas, como ser el uso de barbijo y alcohol en gel, como así también respetar el distanciamiento adecuado con otros particulares, profesionales y personal judicial”.Además, indican que la asistencia de las personas deberá ser con turno previo.