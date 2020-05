Hay interés de otros países por el test producido en Argentina

Lunes 25 de mayo de 2020

En 2011 el investigador Adrián Vojnov puso a punto una técnica que permite amplificar una zona específica del genoma de un virus y puede usarse para detectar cualquier tipo de patógeno, conocida como “amplificación isotérmica mediada por bucle” (o Lamp por sus siglas en inglés). Junto a su equipo del Instituto César Milstein (Conicet-Fundación Pablo Cassará) desarrolló un kit de diagnóstico del Chagas congénito que en 2013 ganó el Gran Premio Innovar del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.Los científicos estaban trabajando con la misma plataforma tecnológica en un test rápido de diagnóstico del dengue cuando los sorprendió la pandemia de coronavirus y decidieron rápidamente redireccionar su investigación. Así nació Neokit-Covid-19, un nuevo kit de diagnóstico -de bajo costo y fácil de maniobrar- que permite saber en menos de dos horas si una persona está o no infectada por el Sars-CoV-2.“Toda esa experiencia que fuimos juntando a lo largo de estos años, utilizando esta plataforma tecnológica, nos permitió poder responder con rapidez”, le dijo Carolina Carrillo, investigadora del ICT César Milstein, al sitio Perfil.Hasta el momento, en Argentina para diagnosticar coronavirus se utilizaba la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR. Es la que utiliza el Anlis-Malbrán y demás laboratorios. “Este un test molecular como la PCR tradicional pero requiere de un equipamiento muy sencillo, un calentador de cualquier tipo, a diferencia de la PCR que necesita un equipamiento muy costoso. Además, Neokit da un resultado en una hora y los reactivos son más económicos”, agregó Carrillo.“La muestra se obtiene a través de un hisopado, se hace un proceso de purificación donde se obtiene el ARN para detectar al virus”, explicó la investigadora Luciana Larocca. “Lo que hacemos es tomar un tubo para determinación, agarrar un gotero de una solución, a este tubo se le agrega unos microlitros de la muestra del paciente y va a un dispositivo térmico”. El tubo debe incubarse a una temperatura constante y se produce un cambio de color de violeta a azul cuando la reacción es positiva.En cuanto, a la sensibilidad y especificidad del test se hicieron pruebas analiticas y de evaluación clinica. En este sentido Carrillo aseguró que “en todas las pruebas que se hicieron, que fueron validadas por la Anmat, hubo una especificidad del 100%: es decir no da falsos positivos. Y una sensibilidad del 94%, según la calidad de conservación de las muestras, que es la misma sensibilidad que presenta la PCR”.En poco más de una semana el primer lote de 10 mil tests de detección rápida del coronavirus podría estar disponible y puesto a disposición del Ministerio de Salud de la Nación.En total, se planean producir 200 mil test por semana. “Será el Ministerio quien determine la necesidad del sistema público. Nos dirán cuántos necesitan y que cantidad liberan para el sistema privado o la exportación. Porque estamos teniendo mucha demanda de diferentes países. Por ejemplo, mi socio en Paraguay me contó que el Ministro de Salud lo había llamado a una reunión junto al embajador de Argentina para poder brindarle a Paraguay kit de diagnósticos. Hay mucha demanda”, sostuvo Cassara.En cuanto a la patente, se presentó en Estados Unidos. “Allí te dan un año para patentar en el resto de los países. Es una patente que se saca en conjunto con el Conicet y después esta empresa de base tecnológica que es Neokit tiene la licencia para la explotación de la patente y paga sus regalías al Conicet”, concluyó.