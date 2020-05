Cosecheros misioneros están varados en Río Negro

Lunes 25 de mayo de 2020

Debido a la cuarentena hay cientos de misioneros varados en distintas provincias argentinas y el mundo. Este es el caso de un grupo de cosecheros de la localidad de Comandante Andresito, que se encuentra en la provincia de Río Negro, en una ciudad llamada Cinco Saltos, luego de haber culminado la época de cosecha de peras y manzanas.Se trata de siete hombres y una mujer que en el mes de enero viajaron a la mencionada provincia, como lo hacen todos los años a trabajar, pero en esta oportunidad a causa de la pandemia no pudieron regresar.La falta de transporte de larga distancia los obligó a buscar otras alternativas para regresar, pero a costos muy elevados, por lo que actualmente no tienen cómo volver a sus domicilios para dedicarse a la tarefa de yerba mate.Según explicaron, la empresa que los contrató se llama Valle Manzano SA; y no les brindó ningún tipo de opción para volver a Andresito. “Hace cuatro años que me dedico a trabajar así, en la época de cosecha de peras venimos a Río Negro, terminamos acá y volvemos a Andresito, nos dedicamos a la tarefa, somos lo que se conoce en la chacra como trabajadores golondrinas”, contó Diego La Cruz en diálogo con El Territorio.Además detalló que si la empresa les paga el pasaje de ida, les descuentan ese valor en el primer pago y al regreso deben abonarlo ellos mismos. “Averiguamos para volver en una trafic pero el costo es de 230.000 pesos, dinero impagable para nosotros. La cosecha la terminamos hace 10 días, y ya tendríamos que estar tarefeando en Andresito, pero no podemos volver y el dinero que cobramos ya lo estamos gastando”, lamentó.Es así que hace días están tratando de gestionar la forma de regresar a sus hogares, pero hasta el momento no recibieron confirmación de ningún ente o autoridad con la fecha probable de viaje.“Nosotros tenemos un lugar para quedarnos cuando venimos, tenemos una casa dentro de la chacra para quedarnos, pero uno de mis compañeros alquiló una habitación porque vino con su mujer embarazada, el bebé nació acá y ya tiene dos meses y con el pasar de los días el dinero se termina”, expresó La Cruz.