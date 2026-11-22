Anotados
Domingo 22 de noviembre
16.00 Rosario Central-Gimnasia (M), por los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional (fútbol)
19.00 River-Lanús, por los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional (fútbol)
21.00 Mitre-San Isidro, por la fase regular de la Liga Argentina (básquet)
22.00 Instituto-Huracán, por los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional (fútbol)
Lunes 23 de noviembre
17.00 Gimnasia (LP)-Newell’s, por los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional (fútbol)
Martes 24 de noviembre
14.45 Galatasaray-Aston Villa, por la fase regular de la Champions League (fútbol)
17.00 Como-AEK Atenas, por la fase regular de la Champions League (fútbol)
17.00 Arsenal-Borussia Dortmund, por la fase regular de la Champions League (fútbol)
17.00 Manchester City-Napoli, por la fase regular de la Champions League (fútbol)
17.00 Real Madrid-PSV Eindhoven, por la fase regular de la Champions League (fútbol)
Miércoles 25 de noviembre
14.45 Sabah FC-Barcelona, por la fase regular de la Champions League (fútbol)
17.00 Sporting-Manchester United, por la fase regular de la Champions League (fútbol)
17.00 Brujas-Liverpool, por la fase regular de la Champions League (fútbol)
17.00 Lille-Bayern Munich, por la fase regular de la Champions League (fútbol)
17.00 PSG-Roma, por la fase regular de la Champions League (fútbol)
17.00 Inter-Sttutgart, por la fase regular de la Champions League (fútbol)
21.00 Boca-Ind. Rivadavia, por los octavos de final del Clausura de la Liga Profesional (fútbol)
Sábado 28 de noviembre
17.00 Estudiantes-Palmeiras, final de la Copa Libertadores