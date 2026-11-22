Agenda deportiva
Fútbol
Eliminatorias y título
Conmebol anunció que a partir de las próximas Eliminatorias mundialistas, el ganador se llevará la Liga de las Naciones Conmebol y sumará una estrella para su palmarés.
Automovilismo
Se cierra la temporada
El Gran Premio Coronación del Rally Misionero se disputará desde el viernes 27 y hasta el domingo 29 de noviembre por los caminos de San Vicente y será el cierre de la temporada 2026.
Vuelven los V8 a la F1
Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, anunció que los motores V8 regresarán en 2030 a la Fórmula 1, en una decisión que, según explicó, cuenta con el respaldo de los principales actores.
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