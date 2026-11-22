domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:01hs.

Fútbol



Eliminatorias y título

Conmebol anunció que a partir de las próximas Eliminatorias mundialistas, el ganador se llevará la Liga de las Naciones Conmebol y sumará una estrella para su palmarés.

Automovilismo



Se cierra la temporada

El Gran Premio Coronación del Rally Misionero se disputará desde el viernes 27 y hasta el domingo 29 de noviembre por los caminos de San Vicente y será el cierre de la temporada 2026.



Vuelven los V8 a la F1

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, anunció que los motores V8 regresarán en 2030 a la Fórmula 1, en una decisión que, según explicó, cuenta con el respaldo de los principales actores.