Ernesto ‘Tito’ Cucchiaroni se fue de joven de la tierra colorada, jugó en Boca, la Selección y se hizo ídolo en la Sampdoria italiana. Regresó y formó el primer equipo que llegó a la Primera División

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:01hs.

Si hay un nombre unánime que se merece el lugar más alto del podio de los ídolos del fútbol misionero es Ernesto Cucchiaroni. Tito fue un gran deportista, pero se destacó con la redonda. Jugó en Tigre, en Boca, fue campeón de América con la selección argentina, jugó una final de Champions League con Milan y contra el poderoso Real Madrid de Alfredo Di Stéfano y hasta tiene una hinchada que lleva su nombre, porque en Sampdoria también es sinónimo de fútbol.

Después de sus viajes, después de jugar a la pelota en Europa, de conseguir títulos y de demostrar lo que podía hacer, volvió. Siempre quiso regresar a su Posadas natal y volvió para cambiar el fútbol.

Ya en su rol como entrenador, Tito Cucchiaroni armó la base del Guaraní que ganó el Regional de 1971 y que se ganó el derecho a jugar el torneo Nacional. Fue el primer equipo misionero que jugó en la Primera División del fútbol argentino.

Nació casi a la par que Mitre. El Auriazul se fundó el 7 de octubre de 1926 y Ernesto Bernardo Cucchiaroni llegó al mundo poco más de un año después, el 16 de noviembre de 1927. El deporte fue, desde muy chico, su gran pasión, pero el fútbol fue el gran amor de la vida de Tito.

En febrero de 1949, una selección misionera viajó a la Ciudad de Buenos Aires para competir en la Copa Presidente, un certamen de selecciones provinciales y de ligas que se disputaba en ese momento. En el Viejo Gasómetro de Boedo, Tito Cucchiaroni llamó la atención de espectadores y dirigentes y unos meses después llegó a Tigre, con el que jugó en la Segunda División del fútbol argentino y se consagró campeón en 1953 para devolver a los de Victoria a Primera División.

Cucchiaroni logró un ascenso con Tigre, un título con Boca y con Milan, a nivel clubes, y ganó la Copa América en 1955 con la Selección

Su buen fútbol le valió un par de tapas de El Gráfico, la revista deportiva por excelencia en ese momento en Argentina, su pase a Boca y, en 1955, su convocatoria a la selección argentina para jugar el torneo Sudamericano, la Copa América, en Chile.

La Albiceleste se consagró campeona con nombres como el del arquero Julio Musimessi, Ángel Labruna, ídolo de River, y con Guillermo Stábile, gloria de los inicios de la Selección como entrenador.

El siguiente destino fue Italia. Tito Cucchiaroni fue el primero de su familia en volver a la tierra de la que sus ancestros había llegado a Argentina. Se fue a jugar al Milan del norte italiano. Compartió plantel con Cesare Maldini (padre de Paolo), Juan Schiaffino, campeón del mundo con Uruguay en 1950, y Ernesto Grillo, ídolo de Independiente.

Ese equipo llegó a la final de la tercera edición de la Copa de Campeones de Europa, hoy conocida como la Champions League. En la final, disputada en Bélgica, Tito Cucchiaroni y el Milan no pudieron ante el poderío de Real Madrid, que ganó su tercera estrella consecutiva.

La historia de Tito siguió en Italia, donde empezó a entender que ser profesional era mucho más que solamente jugar.

“Yo podría decir que el fútbol sudamericano es superior en cuanto a la técnica. El fútbol italiano es distinto, porque se juega a base de velocidad, la marcación es mucho más estricta y lo principal del fútbol es un gran estado atlético del que gozan los jugadores italianos”, así definió Cucchiaroni en una entrevista radial al Calcio.

“Tres días antes del partido con Torino se me ocurrió ir a mirar una vidrieras tan lindas que hay en la ciudad. Al estar solo, prendí un cigarrillo, para estar un poco más acompañado y me puse a fumar. El día del partido tuvimos la suerte de vencer 3-1 a Torino y fui a cobrar el premio correspondiente y me dicen desde el club que tenía una pequeña multa. Yo no recordaba haber procedido de mala manera, pero la multa era por haber estado fumando. En Italia todos los jugadores son profesionales y las instituciones cumplen sus contratos religiosamente, por lo que quieren que el jugador rinda de igual manera”. La situación hizo mella en Cucchiaroni, que entendió cómo debía desenvolverse un verdadero profesional del fútbol.

Su paso por Sampdoria fue el más glorioso. Se hizo ídolo y hay una facción de la hinchada del club que se llama Ultras Tito Cucchiaroni, en homenaje al futbolista misionero.

Jugó en Buenos Aires, se hizo grande en Italia, pero siempre quiso volver a la tierra colorada, a su Posadas natal y a Mitre. Se convirtió en entrenador, pero Tito Cucchiaroni era un ídolo del fútbol misionero.

Ese respeto que le tenían en todos lados le permitió hacerse cargo de Guaraní y empezar a darle forma al gran sueño del fútbol misionero de tener un equipo en el fútbol grande de la Argentina.

“Guaraní siempre fue una institución importante, pero nos faltaba algo para mejorar y ese algo era Tito Cucchiaroni”, recordó Jorge Brítez, integrante de ese equipo de la Franja, que en 1971 ganó el torneo Regional y la plaza para el torneo Nacional.

“Nosotros entrenábamos martes y jueves por la tarde y Tito nos hizo entrenar de lunes a lunes mañana y tarde. Siempre nos decía que en los primeros 45 minutos el rival nos iba a aguantar, pero en el segundo tiempo lo íbamos a superar por estar mejor preparados físicamente”, contó Brítez y destacó la figura de Cucchiaroni, quien falleció antes del torneo Regional: “No pudo ver el producto que él había formado, pero nosotros llegamos al Nacional”.

El 4 de julio de 1971 y a sus 43 años, Tito Cucchiaroni falleció en Posadas. Cinco meses después, el 9 de octubre, Guaraní recibió a Boca en Villa Sarita en el primer partido profesional que tuvo Misiones.

Tito Cucchiaroni ya no estaba, pero sí sus enseñanzas y su impronta, que cambió el fútbol misionero. Primero se destacó como jugador, emigró, se hizo ídolo y volvió para devolverle al deporte de la tierra colorada lo que le había dado de chico.