Cecilia y Cristina, liberadas tras más de una década tras las rejas | El Territorio

Cecilia ahora trabaja en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.

Uno de los hechos más trascendentes en Misiones, que tuvo repercusión nacional, fue el caso de las amigas Cecilia Rojas y Cristina Vázquez, quienes fueron injustamente acusadas del crimen de Ersélide Dávalos (79) -que fue hallada sin vida en su casa del barrio El Palomar- perpetrado el 27 de julio de 2001. Homicidio por el cual permanecieron tras las rejas más de 10 años hasta su absolución y liberación.



Las mujeres esperaron ser juzgadas luego de 9 años de estar privadas de su libertad. Fue en el 2010 cuando finalmente fueron sentadas en el banquillo de acusadas y después de varias jornadas de debate fueron condenadas a prisión perpetua, junto a Ricardo Jara (el otro acusado de la causa). Aunque a diferencia de Jara, no había pruebas en contra de las mujeres.



Justamente, este veredicto fue apelado en varias oportunidades por la defensa de las mujeres que, luego del fallo, denunciaron las irregularidades en la causa y repitieron una y otra vez su inocencia. Aseguraban que fueron condenadas sin ninguna prueba.



Esta ardua lucha que generó un dolor irreparable para las amigas fue respondida el 27 de diciembre de 2019, cuando fueron absueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó la libertad inmediata de ambas. En total, Cecilia pasó 14 años privada de su libertad y Cristina estuvo 11 años en la cárcel.



En relación a la apelación, el máximo órgano judicial del país fue muy crítico con la justicia provincial, ya que en su veredicto expresaron que la revisión del fallo había sido deficitaria, desatendiendo prueba producida al no ponderar ni confrontarla desde la perspectiva del principio de culpabilidad y de la garantía de presunción de inocencia”.



En esa línea, desde la Corte se ratificó que existió “un doble estándar de valoración probatoria en desmedro de dichos principios al efectuarse un análisis parcial y sesgado de la prueba”.



“Cometieron un delito”

Ya en libertad, luego de tantos años de permanecer marginada de sus seres queridos y de la sociedad en general, Cecilia Rojas expresó en una entrevista con El Territorio que “contra mí cometieron un delito”.



En esa línea, remarcó que “no se puede privar a alguien de su libertad sin pruebas. No había ningún indicio, no había nada. No podés poner a todos en la misma bolsa, no sabían ni los supuestos roles de cada uno en el crimen”.



Cecilia fue detenida y liberada por los propios vaivenes del proceso. En esa vorágine, lo que más lamenta es haberse perdido el crecimiento de su hija, que fue criada por sus abuelos.



“La dejé cuando tenía 5 años. Todos los miércoles me la llevaban al penal y la fui criando detrás de una reja. Ahora la veo grande y tengo que acomodarme a ella”, describió en su momento.



Por otro lado, una triste noticia llegó en agosto de 2020, cuando la policía fue alertada que Cristina Vázquez -la otra mujer que fue acusada injustamente-, fue hallada muerta en su casa del barrio El Palomar.



El hecho fue descubierto cerca de las 14, a raíz de que la mujer desde hace días no contestaba los mensajes ni atendía a su puerta, lo que despertó la preocupación en sus familiares.



A raíz de las investigaciones, se confirmó que Vázquez se había quitado la vida. “A Cristina la mató la Justicia”, sentenció luego Cecilia Rojas respecto a la muerte de su amiga.

