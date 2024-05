Protesta policial: comerciantes de la avenida Uruguay advierten una caída en las ventas de hasta el 50 por ciento | El Territorio

La manifestación por parte de efectivos de la Policía de Misiones y del Servicio Penitenciario ya cumple una semana e impide la circulación de vehículos en la zona

jueves 23 de mayo de 2024 | 11:01hs.

Comerciantes que tienen sus locales sobre la avenida Urguay entregaron un petitorio a las autoridades de la provincia solicitando que se realiza el despeje de veredas y calles que se encuentran afectadas por la protesta policial que en el día de la fecha ya cumple una semana.

Los comerciantes remarcaron que la situación provocó una marcada baja en las ventas ante la imposibilidad de tener una zona libre para la circulación de las personas así como también para los camiones de recepción y despacho de la mercadería.

Laura Romero, gerente de casa Gabardini, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó: "Hicimos una nota pidiendo que nos liberen las veredas y la calle. Yo principalmente le pido a los manifestantes que nos haga un lugarcito de por lo menos un metro para que la gente circule porque la venta es baja".

"No se está vendiendo nada y los impuestos cada vez son más elevados y tenemos sueldos y facturas que pagar así que necesitamos que se solucione pronto porque no se puede ingresar ni por las calles del costado ni por la Uruguay y no sé cuánto tiempo va a durar esto porque cada vez se va sumando más gente", remarcó.

Además destacó que las ventas bajaron hasta en un 50 por ciento desde que se realiza la protesta, "no voy a negar que el comercio viene ya desde hace varios meses con el tema de la suba y baja de precios y ahora esto lo agravó. Actualmente entra la mitad de personas que entraban antes de la protesta".

"Por otra parte tenemos el tema del ingreso de los camiones que no están pudiendo ingresar y nosotros tenemos un lugar en el que vendemos cosas grandes y la gente no nos viene a comprar precisamente por eso y se está complicando en todos los sentidos", mencionó.

A continuación Romero explicó que la nota fue presentada a la Municipalidad, al Centro de Empleados de Comercios y al Ministerio, "no sabemos qué va a pasar, porque cada vez está peor así que decidimos presentar esta nota".

"Tenemos fe que esto se va a solucionar de la mejor manera posible porque si le llegan a dar el aumento también van a poder comprarnos a nosotros, es una cadena, esto va a reactivar el tema comercial, entonces vamos a salir todos beneficiados", concluyó.

Mario Ortigoza, propietario de Ortigoza equipamientos, describió la situación como "insostenible". "Es un bloqueo casi total", afirmó. "Los clientes no pueden ingresar y los que lo logran tienen que hacerlo a pie desde cuadras de distancia. Esto nos ha provocado una caída abrupta en las ventas, de hasta el 90% en algunos casos".

Ortigoza no solo teme por las pérdidas económicas inmediatas, sino también por el impacto a largo plazo. "Si esto se prolonga por más tiempo, muchos comercios no van a poder aguantar y se verán obligados a cerrar", advirtió. "Y eso significaría la pérdida de puestos de trabajo".

Un llamado al diálogo

Más allá de las dificultades que enfrentan, los comerciantes no se muestran en contra de la protesta en sí misma. "Nosotros entendemos el reclamo de los policías por mejores salarios", aseguró Ortigoza. "Lo que pedimos es que se busque una solución pacífica y que se levante el acampe para que podamos volver a trabajar con normalidad".

En ese sentido, el comerciante hace un llamado al diálogo entre las partes involucradas: "Las autoridades tienen que sentarse con los representantes de los policías y llegar a un acuerdo lo antes posible. No se puede seguir permitiendo que esta situación se agrave".

Jose Luis Gottschalk, al frente de la ferretería Don Emilio, es también una de las firmas más afectadas por la protesta, describe la situación como "desesperante". "Ya no podemos más", afirma. "Las ventas se han desplomado en un 90% y si esto sigue así, vamos a tener que cerrar".

El empresario no solo teme por las pérdidas económicas, sino también por el impacto en sus empleados. "Tengo 10 trabajadores que dependen de mí", dice. "Si tengo que cerrar, se quedarán sin trabajo. Es una situación muy difícil".

El comerciante exigió a las autoridades que tomen medidas para resolver el conflicto. "No podemos seguir así", afirmó. "Necesitamos que se levante el acampe o que se nos dé un lugar alternativo para que podamos trabajar".

También hiso un llamado a la solidaridad de la comunidad. "Pedimos a nuestros clientes que nos apoyen comprando en nuestros negocios", dice. "Necesitamos su ayuda para poder superar esta crisis".