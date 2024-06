Iguazú: alerta por la proliferación de minibasurales en el predio de la planta potabilizadora de Las Leñas | El Territorio

"Queremos soluciones, que el municipio limpie la zona, que IMAS mantenga el pasto corto y que el servicio de recolección de residuos sea periódico, es la única forma para evitar esta situación", coincidieron varios vecinos.

sábado 15 de junio de 2024 | 18:45hs.

La basura se acumula en la zona a instancia de las personas que las arrojan. //Foto: Norma Devechi.

La falta de mantenimiento del parquizado en los alrededores de la planta potabilizadora ubicada en el barrio Las Leñas de Puerto Iguazú, favorece a la creación de minibasurales promovidos por la irresponsabilidad de algunos vecinos ante el ineficiente servicio de recolección de residuos. La situación causa malestar en los lugareños que deben lidiar diariamente con olores nauseabundos, además del hecho de que los perros provocan mayor caos, por lo que exigen soluciones por parte del Municipio e IMAS.

La situación se volvió insostenible cuando personas ignoradas comenzaron a descartar animales muertos en el sitio. "Sabemos que la basura es una cuestión cultural, muchos creen que pueden quemar la basura y otros simplemente limpian sus casas y en vez de depositarla en los canastos para la recolección, prefieren tirar en la vereda de enfrente y que el otro se haga cargo. Si a eso le sumamos el matorral en la planta tenemos el escenario completo", reclamó María, vecina de la zona.

Respecto a la recolección de residuos la mujer apuntó que nunca saben cuando va a pasar el camión. "Hay días que las veredas están llenas de bolsas de basura y la gente se cansa y las tira a la noche en la zona, y después los que vivimos cerca somos los más perjudicados", se quejó. Los vecinos aseguran que no solamente hay gente de la zona que tira basura en el lugar: "El otro día vi que de un auto tiraron basura, no llegue anotar la patente pero no es de ningún vecino".

La proliferación de los minibasurales en la zona se vuelve un tema de salubridad ya que últimamente han encontrado perros muertos, que según los lugareños deben ser descartados por la noche. "Queremos soluciones, que el municipio limpie la zona, que IMAS mantenga el pasto corto y que el servicio de recolección de residuos sea periódico, es la única forma para evitar esta situación", coincidieron varios.

Los minibasurales se extienden por toda la ciudad de las Cataratas, hasta en los barrios residenciales cuando uno o más propietarios no mantiene en condiciones las veredas. Esta problemática está directamente relacionada con la educación ambiental y la carencia total de responsabilidad ciudadana.