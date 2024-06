Advierten sobre uso inadecuado del oseltamivir e instan a la vacunación | El Territorio

El antiviral está siendo recetado a personas con gripe A que no lo necesitan. Esto podría dejar sin stock del fármaco a los pacientes que son de riesgo.

domingo 16 de junio de 2024 | 3:00hs.

Oseltamivir (o Tamiflú, por su nombre comercial), deber ser indicado por receta.

Si bien no es la preponderante en circulación, los casos de gripe A (H1N1) fueron en aumento durante las últimas semanas en Misiones. En este contexto, el Ministerio de Salud de la provincia evidenció una sobreindicación de oseltamivir, el antiviral usado para combatir la enfermedad, pero a pacientes que no lo necesitan.



La medicación se retira de manera gratuita en hospitales y en la Farmacia del Parque de la Salud con pedido médico y planilla epidemiológica. No obstante, la cartera sanitaria advirtió que, de continuar con la tendencia, "la semana próxima es muy probable que no contemos con medicación para los grupos de riesgos", alertó el subsecretario de Apoyo y Logística, Carlos Báez.



La preocupación se complejiza porque además desde Nación indicaron que las partidas del fármaco que lleguen a Misiones no serán ampliadas.



La recomendación que hace Nación en la 'Guía para la vigilancia epidemiológica y recomendaciones para la prevención y control de infecciones respiratorias agudas' es que debe ser suministrado a personas con diagnóstico positivo de influenza A que estén dentro de los grupos de riesgo e internados. Esto es enfermedades respiratorias (Epoc, asma, enfermedad respiratoria crónica, etcétera), patologías cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, así como también a obesos mórbidos, personas con insuficiencia renal en diálisis, diabéticos, entre otros.



"Los pacientes que deben usar el oseltamivir en primer lugar son los internados, quien esté con un grado de insuficiencia respiratoria aguda. Por supuesto que se le pide un hisopado nasofaríngeo y si no tiene Influencia se le retira el medicamento. Se hace eso porque además de ser un recurso finito va a producir resistencia más adelante como pasa con los antibióticos", sostuvo por su parte la pediatra e infectóloga Liliana Arce en diálogo con El Territorio.



El suministro del fármaco a los pacientes de riesgo e internados dentro de las primeras 48 horas es sumamente efectivo para el tratamiento, aunque también hay evidencias de que produce beneficios si el tratamiento comienza más tardíamente.



"En el caso de los internados está todo protocolizado, pero el tema son los ambulatorios, que son los más numerosos. Cuando llega al consultorio médico un paciente que tiene una enfermedad de tipo influenza (ETI) con fiebre alta, cefalea, dolor muscular, dolor en la garganta, tos de moderada a grave; en los niños da mucho vómito y diarrea. A ese paciente inmediatamente se lo manda a hisopar -ese es otro recurso finito que debemos dejar para los de riesgo- y ahí es cuando la población se pregunta y se preocupa, más los papás de niños, pero yo creo que el médico que atiende debe saber, debe clasificar a ese paciente si necesita hacerse el hisopado, la ficha y darle el oseltamivir sólo si está dentro de los grupos de riesgo", argumentó.



La profesional de la salud hizo hincapié en la preocupación que hay a raíz del uso indiscriminado de este fármaco y que mucho tienen que ver los recuerdos de lo ocurrido en 2009. "La gente recuerda los peores momentos cuando todavía no conocíamos el virus, pero ahora están determinados los criterios del uso del oseltamivir y creo que hay que recordarles no solamente a la comunidad, sino también a los profesionales", sostuvo Arce.



Vacuna, herramienta de prevención

"Tenemos que comenzar con la prevención. Estamos re mal en la vacuna contra la influenza. Los pacientes cardiópatas, los respiratorios, los obesos y los diabéticos consultan a su especialista y lo toman como clínico. Debemos alertar a las especialidades: cardiólogos, reumatólogos, neurólogos, neumonólogos, que cuando ven un paciente aparte de darle toda la medicación específica, miren si tienen las vacunas completas para evitar neumonía, sobre todo la del influenza, la del neumococo", indicó.



Lo mismo recalcó para las embarazadas y para los bebés, para lo cuál los pediatras también deben pedir libreta de vacunación y controlar que estén actualizados. Insistió que como el virus de la gripe está presente todo el año, también debe tenerse en cuenta la inmunización contra ésta.



"Debemos saber que es mejor prevenir que curar, la cobertura de todas las vacunas están subóptimas, fundamentalmente la de los niños de seis a 24 meses", dijo. Y añadió: "Las embarazadas también tienen una cobertura muy baja (en la vacuna antigripal), que tienen que hacerse en cualquier trimestre de embarazo, esa vacuna está protegiendo doblemente: a ella, que de por sí ya el embarazo representa una situación fisiológica con algunas inmunodeficiencias que son momentáneas por la presencia del feto y también la mecánica respiratoria en el último trimestre que empeora cualquier patología respiratoria. Lo segundo es que ella al vacunarse protege seis meses con sus anticuerpos al niñito que nace y lo previene del síndrome bronquiolítico".



Esta semana habrá días con lluvias y descenso de la temperatura por lo que la incidencia de los virus respiratorios irá en aumento. Actualmente circula en mayor cantidad el adenovirus, le siguen el sincicial respiratorio, el rinovirus, el metapneumovirus y la influenza.



La infectóloga recomendó que un paciente con gripe A que no sea de riesgo debe solamente controlar la fiebre, hacer reposo, beber mucho líquido y prestar atención a si sus síntomas se agravan, en ese caso volver a acudir al médico.



Medidas de prevención

Como medida fundamental Arce recordó que tanto niños como adultos no deben asistir a clases ni al trabajo para no contagiar a los demás. Evitar en lo posible compartir el mate, sí ventilar las habitaciones una vez al día, lavarse las manos permanentemente, limpiar las superficies.



"No automedicarse, mantener a los chicos resfriados lejos de los abuelos porque son los que más van a padecer formas graves. Hay que enseñarles desde muy chiquitos a los niños que cuando se tose hay que cubrir la nariz y la boca con la parte interna del codo. Los pañuelitos que usamos para sonar la nariz se desechan y se lavan las manos", explicó.



Asimismo, sostuvo que no es necesario cerrar aulas o escuelas ante la presencia de algunos casos de gripe A. "No es una medida epidemiológicamente efectiva en ese caso. Yo recomiendo consultar la Epidemiología del Ministerio de Salud para que ellos decidan, pero generalmente no se hace, se trata de que los chicos enfermos no vuelvan hasta que tengan un certificado médico de alta y que no ingresen chicos resfriados con síntomas respiratorios", recomendó.



En esa línea, dijo que la limpieza y la ventilación de los espacios son más efectivos que la fumigación porque ésta sólo "mata bichos, cucarachas, hormigas, etcétera, pero en el virus es muy importante la limpieza".