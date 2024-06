El Alcázar inauguró su primera Escuela de Artes | El Territorio

Este es un espacio importante para la comunidad tanto para jóvenes y adultos que buscan actividades para recreación y aprendizaje.

sábado 15 de junio de 2024 | 12:55hs.

Foto: Graciela González

En el Alcázar se inauguró la primera Escuela de Artes donde se dictarán clases gratuitas de danzas, música y arte, en el espacio de la Casa Kolping, e iniciarán las clases en el mes de julio. Este es un espacio importante para la comunidad tanto para jóvenes y adultos que buscan actividades para recreación y aprendizaje.

“Esto es algo muy importante para la comunidad, que pueden venir a participar esto hace muy bien, da una enseñanza no solo en arte, si no la socialización de la gente, el trabajo en grupo, el respeto, se enfoca en ese tema, no es solo venir a practicar, tocar un instrumento y eso es importante”, dijo el intendente Dr Eduardo Vázquez.

Además agregó “Siempre estamos trabajando para apoyar todo lo que sea bueno para el pueblo y trabajando en conjunto con la parte legislativa ellos son los que presentaron este proyecto y así estamos trabajando bien”.

Si bien muchos ya se inscribieron en la inauguración, es posible seguir inscribiéndose en la oficina de Cultura y Turismo del Municipio. Los talleres se dictarán: los días sábado por la tarde en la Kolping un primer grupo de 12 años en delante de 14 hs a 16 hs y el segundo grupo de 7 años a 11 años 16:10 a 18:10hs, serán las clases de arte, danzas se dictará los sábados para niños de 12 años en adelante: de 8 a 10hs y 7 a 12 años: de 10 a 12 hs, en la extensión aula satélite, en tanto los Sábados de 9 a 12 hs será el taller de Música en la casa Kolping. Desde se evaluará si más adelante se agregan otras actividades según la demanda de la comunidad y la asistencia a los talleres que ya están previstos.