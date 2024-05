Corrientes: docentes realizarán un paro reclamando una suba salarial | El Territorio

El SUTECO y la CTERA demandan Paritaria; restitución del FONID; financiamiento para Escuelas, comedores e infraestructura; suba para docentes y jubilados; haberes por arriba de la línea de pobreza, fin de los descuentos al Código N°632 Complemento Docente Provincial, entre otros

miércoles 22 de mayo de 2024 | 9:17hs.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) confirmó su “adhiere al Paro Nacional Docente de este jueves 23 de mayo convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). Asimismo están solicitando al Ministerio de Educación y al de Hacienda urgente convocatoria a la mesa de negociación salarial para debatir actualización con el haber de mayo. El SUTECO demanda que, por lo menos, el salario inicial igual o supere a la Línea de Pobreza ($828.158 al cierre de abril) y se respete igual monto inicial en hasta dos cargos.

SUTECO reveló que “hoy en Corrientes el Salario Básico docente está en $112.000 y el Inicial $437.000 con los dos plus, lo cual roza la Línea de Indigencia”. “Hoy en Corrientes la mitad de los docentes no cubren con su salario el costo de la canasta básica total. Con doble cargo y antigüedad, su haber no llega a la Línea de Pobreza”, explicó el Secretario General Fernando Ramírez.

El sindicato también exige al Gobierno de Corrientes que revise las liquidaciones de Marzo, Abril y devuelva lo descontado por el Código N°632 Complemento Docente Provincial; ya que el recorte en el haber no tiene marco legal de sustento; por lo cual activó demandas administrativas y judiciales.

Entre sus demandas, los sindicatos solicitan: una urgente convocatoria a Paritaria Nacional Docente, restitución del FONID (implica disminución del 10% al 20% del salario), financiamiento para escuelas y universidades públicas, garantizar la educación pública como derecho social, más presupuesto para infraestructura escolar, fondos nacionales para comedores escolares, financiamiento para programas educativos, aumento de emergencia a salarios de las docentes y los docentes jubilados, no al traspaso de las Cajas Provinciales a la Nación, no a la modificación de los regímenes jubilatorios docentes nacionales y provinciales y el cese de despidos y reincorporación despedidos de áreas educativas de la Nación.