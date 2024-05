Guns N’ Roses trabaja en nuevo disco | El Territorio

miércoles 22 de mayo de 2024 | 6:00hs.

Slash se encuentra promocionando su nuevo disco solista “Orgy of the damned”, una colección de 12 versiones de clásicos del blues con importantes invitados. En una una entrevista con el medio británico Daily Star, el guitarrista también se refirió al futuro de Guns N’ Roses.

El músico contó que la agrupación está trabajando en un nuevo material de estudio. “Guns N’ Roses está tratando de grabar su propio disco”, respondió Slash a cuando le preguntaron por qué no invitó a Axl Rose a su nuevo disco. “Estoy hablando con ellos en ese aspecto, pero en este trabajo no participó nadie más. Era mi propio proyecto paralelo, así que no iba a arrastrar a mis propios chicos”, destacó. Este guiño de Slash sobre el nuevo álbum de los Guns N’ Roses fue celebrado por los fans.