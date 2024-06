Histórica reunión de la banda R.E.M | El Territorio

sábado 15 de junio de 2024 | 6:00hs.

La banda estadounidese R.E.M volvió a reunirse la noche del jueves en la gala por su inclusión en el Salón de la Fama de los Compositores y poco después de que su primera entrevista como grupo fuera transmitida por CBS. En la ceremonia, los integrantes de R.E.M. sacaron sus instrumentos acústicos y le regalaron a los presentes una versión sorpresa de “Losing My Religion”, del disco “Out of Time” de 1991.



También esta actuación fue un hito, ya que los músicos no se juntaban a tocar en vivo desde 2008, mientras que en 2011 anunciaron la despedida de la agrupación pionera del sonido del rock alternativo.



De esta manera, R.E.M, con la voz líder de Michael Stipe junto a Mike Mills y Peter Buck dieron su primera entrevista juntos en la historia del grupo y se sumó Bill Berry, baterista histórico, que dejó el proyecto a fines de los 90 por problemas de salud.