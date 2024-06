Fin de la era Falcioni en Banfield: anunció oficialmente que no será más DT | El Territorio

Tras la finalización de la primera mitad del año, que cerró con derrota ante Independiente, el Emperador decidió dejar su cargo al frente del Taladro.

sábado 15 de junio de 2024 | 17:24hs.

La falta de buenos resultados empujó al club a buscar un reemplazo. //Foto: Banfield (Facebook).

El inicio de la Liga Profesional no fue el mejor para Banfield, está en el puesto 22 con solo cuatro puntos en cinco fechas, y ahora se confirmó la noticia de la salida de Julio Falcioni, que no continuará al frente del plantel. El club informó la finalización de su contrato de común acuerdo. "Julio César Falcioni dejará de ser el entrenador del plantel profesional, al que condujo en su quinto ciclo en el Club desde mayo de 2023 hasta el último partido ante Independiente", inicia el comunicado del club del sur del Gran Buenos Aires. Cabe recordar que ese último encuentro fue derrota en Avellaneda por 1-2 ante el Rojo.

Después aclaran -consigna TyC Sports- que: "Tras una reunión realizada en el día de ayer entre la dirigencia y el entrenador, se llegó de común acuerdo a esta decisión, que se toma a principios del receso del Torneo y a 34 días del reinicio de la competencia".

Finalmente, despiden con cariño al DT: "Agradecemos como siempre a Julio por su inalterable predisposición a colaborar con nuestra Institución. Recién desde este momento, la Comisión Directiva se encuentra abocada a la búsqueda de opciones para la conducción del primer equipo con la idea de poder anunciar al nuevo cuerpo técnico en los próximos días".

Todavía no comenzaron a surgir nombres de entrenadores que podrían ser su reemplazante, la directiva del Taladro tiene un par de semanas para poder definir quien será el elegido.

No levanta cabeza

El arranque del año no fue el esperado por Banfield, está en el puesto 22 de 28 con cuatro unidades producto de una victoria, un empate y tres derrotas. Una temporada que no debe descuidar para no sufrir pensando en la tabla anual y la de los promedios. Este mal arranque y el desgaste habían hecho que se reunieran el DT y la dirigencia después de la derrota ante Independiente en el cierre del semestre donde habían quedado en definir el futuro que ahora se confirmó.

La buena del Taladro en el semestre es que ganó los dos encuentros de Copa Argentina que jugó: ante Ciudad Bolivar e Independiente Rivadavia. Ahora espera en octavos de final por el duelo ante Talleres de Remedios de Escalada.