El municipio dio luz verde pero Apes dio marcha atrás | El Territorio

sábado 15 de junio de 2024 | 6:00hs.

En Posadas se había establecido la fecha para el inicio de los ensayos de la Estudiantina por parte de la Municipalidad, que autorizaba a que se realicen desde hoy, pero apenas unas horas después, desde la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios compartieron en sus redes que se cancelaban. “Están prohibidos los ensayos por cuestiones internas hasta nuevo aviso”, señala la publicación. Si bien Andrés De Lima, presidente de Apes, anunció la habilitación del uso del espacio público para iniciar los preparativos de ritmo y baile -muchos grupos de diferentes establecimientos están ensayando desde hace semanas-, hubo otros que todavía no podían comenzar con los ensayos porque no cuentan con espacio asignado, de acuerdo al planteo de sus representantes legales, por lo que este sería el escollo a resolver. Pero este no es el único frente que tiene Apes a subsanar ya que, por otra parte, insisten en que buscarán que el desfile siga en el cuarto tramo de la Costanera y que no se traslade a la Cascada.