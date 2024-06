"El chamamé es unión, es el punto justo donde se encuentran los hermanos" | El Territorio

Julio Cáceres, líder de Los de Imaguaré, lanzó “Viva el chamamé”, nuevo disco de la legendaria agrupación correntina, que será presentado en vivo en el Montoya

sábado 15 de junio de 2024 | 6:05hs.

“Para los antiguos avá (gente) la fiesta era horizontal como parte del encuentro y del compartir, pero también la idea de fiesta iba más allá del tiempo de la fiesta, tenía un componente vertical, algo espiritual, divino, vital, estaba presente en la fiesta. Y así es el chamamé… que habla de las cosas de nosotros y es una forma de vida, poesía, música y hermandad”, dijo Julio Cáceres sobre la música a la que dedica su inspiración.



El músico, poeta y recitador, voz fundadora de la agrupación Los de Imaguaré, contó que retomó esta ancestral noción de fiesta al pensar en el nuevo disco del legendario conjunto chamamecero correntino titulado Viva el chamamé.



El álbum se grabó en el estudio Tierra Soñada de Posadas, tiene 12 temas, hay canciones que son parte de la historia del grupo.



El álbum que celebra los 47 años de vigencia Imaguaré, desde su fundación en la década del 70 por Cáceres y Joaquín Sheridan, será presentado en vivo por primera vez en la capital de la tierra colorada, con un concierto el 6 de julio a las 21 en el auditorio del Montoya.



Lanzamiento

Para lanzar oficialmente este nuevo material de estudio que pronto estará en plataformas y también para presentar su libro de sonetos, Julio Cáceres junto a su hijo Nicolás estuvieron ayer en la Feria del Libro de Posadas en el cuarto tramo de la Costanera.



Por la mañana, los artistas dieron una conferencia acompañados por autoridades locales, mientras que por la tarde el Imaguaré mayor compartió con el público los poemas de su libro Del silencio y los caminos.



En el acto de lanzamiento del disco que tuvo en el edificio de la Ex Estación de Trenes, el chamamecero narró el origen de algunos de los temas que integran Viva el chamamé y destacó la importancia de cuidar nuestra identidad y nuestra cultura a la vez que celebró el hecho de que hay muchos artistas jóvenes en el chamamé y en el folclore en general.



“Un músico joven me preguntó preocupado si lo que él hace es chamamé y se puso a tocar para que lo escuche, y yo le digo que ‘sí chamigo, lo que hacés es chamamé, estas poniendo el alma, el corazón en tu arte y eso chamamé’”.

“El núcleo de lo que somos”

Julio destacó que la elección de Posadas para grabar el disco y para presentarlo en sociedad en el show en el Montoya no es una casualidad, sino que tiene que ver con los lazos de amistad con la provincia.



“Son muchos años de andar estos caminos, esta tierra colorada y muchos amigos. Para mí el chamamé, el imaguaré (antiguo) y Misiones son el núcleo de lo que somos” y desmenuzó: “Imaguaré porque es lo antiguo, Misiones porque fue el lugar donde los guaraníes encontraron la manera de desarrollar su arte y el chamamé porque es lo que surgió después de todo eso. Este chamamé viene de imaguaré, del pasado, atravesando las misiones y llega a nuestros corazones para seguir sintiéndonos hermanos”, expuso con su inconfundible hablar de poeta.



Además, entre aplausos recitó sus sonetos y convidó anécdotas de los tiempos en que sucesos cotidianos, amores, penas, paisajes se hicieron métrica y canciones.



A los viejos buenos amigos, a los dos cachorros que adoptaron sus hijos en la infancia y que los bautizó con nombre en guaraní, a su Mantilla natal, a su vocación de trovador, les dedicó sus versos.



Abrazo chamamecero

En otro pasaje de su charla, volvió sobre el concepto del disco Viva el chamamé para recordar que con su concreción rescata una antigua idea que tuvo hace años y enfatizó en la necesidad de la unión del pueblo. “Hace muchos años queríamos hacer un concierto como una fiesta que se llamaba ‘Viva el Chamamé’, yo compuse una letra y la música”, precisó y siguió: “Pasó el tiempo y no se dio en ese momento. Yo pretendía que la letra y la música fueran un poco el libro de esa fiesta, pero no pasó eso. Cambié la letra, conservé la música y llegué a nuestra Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, que es una fiesta de encuentro, una fiesta de amistad, no solamente regional, sino latinoamericana. Por eso digo que en el chamamé nos abrazamos, nos sentimos hermanos, y vamos descubriendo que somos una sola cosa, que somos el gran pueblo guaranítico, que más allá del acento de alguna palabra, hay que procurar en este tiempo la unión. El chamamé es unión, es el punto justo donde se encuentran los hermanos”.

Para agendar

Concierto en el Montoya

El 6 de julio a las 21 en el auditorio del Instituto Montoya (Ayacucho 1962), Los de Imaguaré presentarán su nuevo álbum “Viva el chamamé” en un show titulado “47 años, camino al oro”. Anticipadas en boletería.