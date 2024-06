Kate Middleton reapareció en público por primera vez desde que le diagnosticaron cáncer | El Territorio

La princesa de Gales fue vista llegando en auto al Palacio de Buckingham con su marido William y sus hijos para asistir al desfile militar “Trooping the colour”. Ayer había subido una foto a sus redes sociales

sábado 15 de junio de 2024 | 17:44hs.

Kate Middleton, la princesa de Gales, apareció este sábado por primera vez en público desde que le fue diagnosticado un cáncer, a bordo de una carroza junto a sus tres hijos en el desfile que celebra el cumpleaños oficial del rey Carlos III.

Se trata de la primera ocasión en que la princesa es vista en público después de que el 22 de marzo anunciase que está siendo tratada con quimioterapia de un cáncer contra el que está haciendo “buenos progresos”, según dijo ella misma este viernes en un mensaje escrito.

Kate, que se mostró sonriente en varios tramos del trayecto, saludó con la mano a las personas que desafiaron a la lluvia en Londres para congregarse en torno a la avenida The Mall, que conduce al Palacio de Buckingham.

La princesa llevaba un vestido blanco de la diseñadora Jenny Packham, con un sombrero blanco y negro de Philip Treacy y el broche del regimiento de la Guardia Irlandesa, de la cual es coronel.

Poco después de las 10.45, salió de Buckingham la carroza en la que se desplazaban el rey Carlos y la reina Camila y solo unos instantes después partió del mismo lugar la carroza negra en la que iba la princesa de Gales junto a sus tres hijos. El marido de Kate, William, iba a caballo junto a sus tíos la Princesa Real, Ana, y el duque de Edimburgo, Eduardo, detrás de la carroza de los reyes y delante de la de su mujer e hijos.

Un cuarto de hora después, la comitiva real llegó al área de Whitehall, donde tiene lugar la parada militar que celebra todos los años el cumpleaños oficial del rey (pese a que el real es en noviembre).

Vestida de blanco, Kate Middleton reapareció este sábado en público.



La palabra de Kate

Kate Middleton habló de su diagnóstico de cáncer y se refirió al tratamiento que está realizando. En un comunicado difundido este viernes, la princesa de Gales apuntó que está consiguiendo “buenos progresos” aunque se mantuvo cautelosa sobre su futuro cercano.

“Estoy haciendo buenos progresos pero como sabe cualquier persona que pasa por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En los días que me siento suficientemente bien, es una alegría implicarme en la vida escolar, pasar tiempo personal con las cosas que me dan alegría y positivismo, así como comenzar a hacer algo de trabajo desde la casa”, explicó. Asimismo, adelantó que prevé que seguirá con este tratamiento “unos cuantos meses más” ya que “todavía no estoy fuera de peligro”.

En ese sentido, se refirió a las enseñanzas que este período de su vida le está dejando, como por ejemplo el “ser paciente”, “tomar cada día tal como viene”, lidiar con determinadas emociones - “especialmente con la incertidumbre”-, escuchar a su cuerpo y permitirse el tiempo necesario para curarse. “En esos días malos, te sientes débil, cansada y tienes que dejar que tu cuerpo descanse”, continuó.

No obstante, ahí apuntó que reaparecería en público este sábado para participar del “Trooping the Colour”, los festejos de cumpleaños del rey Carlos III. “Estoy emocionada por asistir al Desfile por el cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero participar en algunos compromisos públicos en el verano”, comentó al respecto aunque desde su entorno ya confirmaron que esto no significa que retomará su agenda oficial y que ello solo ocurrirá cuando los médicos le den la “luz verde”.

Kate Middleton en el evento Trooping the Colour (Chris Jackson/Getty Images)

El pasado 22 de marzo, la princesa rompió el silencio tras semanas de especulaciones sobre su salud y confirmó que estaba realizando sesiones de quimioterapia preventiva luego de que, durante una cirugía abdominal a la que se sometió en enero, encontraran evidencias de cáncer en su cuerpo.

“Estoy bien, volviéndome más fuerte cada día y centrándome en las cosas que me ayudarán a sanar mi mente, cuerpo y espíritu. Esperamos que entiendan que, como familia, necesitamos tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda alegría y espero regresar cuando esté capacitada, pero ahora debo centrarme en mi recuperación”, comentó entonces, sin dar detalles del tratamiento o del cáncer que padecía.