Empezó la subasta por la servilleta en la que Lionel Messi firmó su primer contrato con el Barcelona | El Territorio

Una compañía británica remata el documento que significó el primer acuerdo simbólico del rosarino con el club español. Estuvo guardada durante años en una caja fuerte.

miércoles 08 de mayo de 2024 | 17:02hs.

Este miércoles comenzó la subasta por la servilleta que convirtió a Lionel Messi, con tan solo 13 años, en jugador del Barcelona. La noticia revolucionó a los fanáticos y se espera recaudar una cifra desorbitante.

Los encargados de la subasta son los dueños de la compañía británica Bonhams y el precio para dar comienzo a la puja es de 300 mil libras, es decir, 348 mil euros.

Este documento fue firmado por el intermediario argentino Horacio Gaggioli, el secretario técnico del club de la época, Carles Rexach, y el agente Josep María Minguella. La servilleta se rubricó en el 2000 y desde ese entonces comenzó, de manera simbólica, el vínculo entre Leo Messi y el Barcelona.

La servilleta donde Messi firmó, de manera simbólica, su primer contrato con Barcelona.

Gaggioli es quién posee el “documento” que fue exhibido en los últimos meses en París, Nueva York y Londres. Antes estuvo guardado durante años en una caja fuerte.

El club catalán intentó comprar la servilleta para guardarla en su museo, pero no llegó a un acuerdo y, en caso de quererla, deberá ofertar en la puja.

La subasta se extenderá desde este 8 de mayo a las 12:00 hora del Reino Unido hasta el próximo 17 de mayo.

Qué dice la servilleta: el primer contrato de Messi con Barcelona

En la servilleta se lee el siguiente texto, escrito en lapicera azul por la mano de Carles Rexach: “En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”.

Horacio Gaggioli, representante, sostiene la servilleta en la que Messi firmó su primer contrato simbólico con el Barcelona, a los 13 años. (Foto: AP).

Ian Ehling, jefe de Libros y Manuscritos de Bonhams en Nueva York, consideró que este es uno de los objetos más emocionantes que manejó. “Sí, es una servilleta de papel, pero es la famosa servilleta que estuvo en el inicio de la carrera de Lionel Messi. Cambió la vida de Messi, el futuro del Barcelona y contribuyó significativamente a crear algunos de los momentos más gloriosos del fútbol, a miles de millones de seguidores en todo el mundo”, dijo a La Vanguardia.

La historia antes de la servilleta

Fabián Soldini y Martín Montero, representantes de Leo Messi durante sus inicios en Newell’s Old Boys, se pusieron en contacto con Gaggioli para buscar un equipo en Europa para el rosarino. “Lo que nos interesaba con Montero y Soldini era que fuera en España. Cuando una familia sale de Sudamérica y la colocás en Inglaterra, por ejemplo, la cosa es distinta. Si ya es dura España, imagínate Inglaterra, con una cultura e idioma distintos”, contó Horacio en una entrevista reciente.

La negociación, sin embargo, no iba a ser fácil. No todos en Barcelona estaban convencidos de la contratación de aquella promesa argentina, en un momento en el que el club no estaba bien económicamente y debía realizar una apuesta que incluía pagar el tratamiento médico. En septiembre del 2000, con 13 años, Lionel viajó a probarse.

Estuvo dos semanas y regresó a Argentina en octubre. El tiempo corría y la respuesta no llegaba, hasta diciembre. Allí fue cuando Gaggioli le dio un ultimátum al director deportivo del club, Carles Rexach, e incluso amenazó a los catalanes con llevar a la Pulga a probarse en equipos rivales como Real Madrid o Atlético Madrid.