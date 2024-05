Bailarinas de danza árabe trajeron importantes reconocimientos | El Territorio

Alumnas de Puerto Esperanza viajaron a El Cairo a capacitarse y dar cuenta del talento que alberga la Tierra Colorada

miércoles 08 de mayo de 2024 | 16:10hs.

Cada disciplina artista tiene sus mecas y la danza en particular se jacta de numerosas escuelas en el mundo de acuerdo a cada expertise.

Así, la danza árabe por ejemplo, tan popular en estas tierras suele ofrecer perfeccionamientos en distintos países de Oriente.

En esa línea, dos bailarinas misioneras se destacaron en Egipto y obtuvieron una importante certificación en su área.

Alumnas del Instituto Superior de Danzas de Puerto Esperanza, viajaron a El Cairo (Egipto) junto a su profesora, logrando poner a Misiones en el podio y traer títulos habilitantes a la provincia.

Sofia Apostolaqui, de Puerto Iguazú y Luciana Schick de Puerto Libertad, alumnas del Instituto Superior de Danzas Marina Insermini de Puerto Esperanza viajaron a El Cairo (Egipto) junto a su profesora, logrando poner a Misiones en el podio y traer títulos habilitantes a la provincia.

Junto a Susana Peralta, alumna de Buenos Aires, que cursa el Profesorado de Danzas Virtual en el mismo instituto misionero, asistieron a “Egipto Danzas”, evento competitivo, de capacitaciones y exámenes, del que participaron junto a un grupo de bailarinas de Uruguay y Argentina (de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires). El festival cuenta con aval del Ministerio de Cultura de El Cairo.

Allá, las tres postulantes rindieron un Examen Internacional, realizaron la presentación de la tesis correspondiente ante dos evaluadores egipcios: el Maestro Mohamed El Sayed y la Maestra Sherehan. También estuvo en la mesa la directora y fundadora de la Certificación Master Internacional en Danzas Árabes, la Maestra Naiarah de la ciudad de Buenos Aires.

Junto a Naiarah, Marina Insermini es la única maestra del país autorizada por esta escuela a entrenar alumnas en danzas árabes. Ya siendo bailarina “en el año 2011 viajé a Egipto al Festival del Nilo, y de ahí empecé a viajar todos los años. Logré trabajar allá como bailarina, con un cachet. En el 2018 me recibí de Master Internacional en Danzas Árabes, junto a otras profesoras (alrededor de cinco) de todo el país, que hoy no están ejerciendo”, relató Insermini.

“A partir de ahí empecé el camino de formar a otras profesoras. Que no siempre se puede coronar con este título, ya que para esta escuela el requisito es rendir allá, presentar una tesis ante un triunvirato. Así que estoy muy orgullosa de que lo hayamos podido lograr”, explicó.

Además de rendir examen, la delegación tomó clases de capacitación con la Maestra Amany Farouk bailarina y maestra de la Troup Reda. El viaje fue un esfuerzo particular, en el que se destacó el apoyo de una empresa yerbatera del norte de la provincia, que auspició las capacitaciones de las misioneras. Además, compitieron y logaron ocupar un lugar en el podio. “Pusimos a Misiones y al país en lo máximo, representándolo de la mejor manera y levantando la bandera de Argentina con todo el respeto, compromiso y seriedad como merece la danza y el arte”, aseguraron.