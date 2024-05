Unos diez residentes se forman en Cirugía Plástica en el Madariaga | El Territorio

En los últimos años el servicio creció en gran manera y ya se realizan más de 2.000 intervenciones quirúrgicas al año. Destacan el nivel de formación de los profesionales que los llevó a ganar distintos premios a nivel nacional e internacional

miércoles 08 de mayo de 2024 | 14:17hs.

Destacan que cada vez más extranjeros eligen venir a capacitarse en el Servicio de Cirugía Plástica del Madariaga. //Foto: Marcelo Rodríguez.

El Hospital Madariaga realiza unas 2.000 intervenciones quirúrgicas al año a través del Servicio de Cirugía Plástica. Con una formación organizada y de calidad, varios residentes lograron concursar y ganar premios tanto a nivel nacional como internacional, así como muchos extranjeros eligen venir a aprender con los médicos del Hospital Escuela.

En este sentido el responsable del servicio, Gustavo Abrile, contó que ya tuvieron ocho generaciones de cirujanos plásticos formados en el Hospital. "Afortunadamente de esos ocho, cinco se quedaron aquí en la provincia, o sea que eso es lo que anhelamos, formar recursos humanos que queden en la provincia y que queden dentro de lo que es la esfera de salud pública".

A su vez, detalló que tres ex-residentes trabajan en el Parque de la Salud y dos que están en Eldorado. Próximamente tres residentes estarán terminando la especialización y uno de ellos se quedará en el Parque de la Salud, mientras que otros dos se irán a Eldorado.

De los profesionales que ya se formaron como cirujanos plásticos en el Madariaga, dos desempeñan la profesión en Formosa y uno en Salta. De esta manera, el Servicio no solo forma a profesionales para Misiones sino también para otras provincias argentinas.

En esta línea, Abrile comentó que el objetivo es seguir formando a más profesionales para que puedan cubrir los distintos hospitales como el de Oberá y San Vicente, que tienen estructuras nuevas y falta recurso humano.

"Lo importante también es que todos nuestros residentes están participando en diferentes actividades no solo nacionales sino internacionales, lo que ha hecho que el año pasado hayan ganado cuatro concursos de residentes de diferentes lugares, tanto dentro de lo que es la esfera de la Nación como en el exterior", detalló el jefe de Cirugía Plástica.

Asimismo agregó que los residentes participaron en congresos internacionales y hay un feedback permanente académico. "Ahora con esta incorporación desde este año de fellows o rotantes que vienen del exterior por tres meses, es interesante porque ellos vienen a aprender muchas cosas que ellos no hacen en sus lugares de origen, y que después las llevan, llevan la experiencia que han hecho aquí".

Además, expresó que esto es una forma de dar a conocer el Hospital, la ciudad y la provincia. Esto hizo que la labor del equipo se conozca no solamente en Buenos Aires sino también a lo largo del mundo como en el caso de Ankita Jawanjal, quien es médica especializada en cirugía plástica y llegó hace un mes de la India para aprender junto al grupo de cirugía del Madariaga.

"Estoy muy orgulloso del recurso humano que nosotros estamos formando, afortunadamente el 70% queda en la provincia. Para el Estado es positivo porque la inversión que hizo la retiene y para nosotros es una línea de trabajo que se va a ir trasladando a los lugares que ellos vayan", sostuvo el especialista.

En este marco, hay un crecimiento de la demanda cada vez mayor. Cuando empezó el servicio hace 13 años, tenían un promedio de 300 cirugías anuales mientras que en la actualidad superan las 2.000 intervenciones quirúrgicas anuales y siguen creciendo.

"Llevo muchos años en mi especialidad, en total son unos 27 años y hoy por hoy me animo a decir con orgullo que divido el 50 y 50 por ciento. Estoy en el hospital porque me gusta, me apasiona, me permite hacer muchas cosas interesantes y fundamentalmente es interactuar con un recurso humano joven y estoy en mi práctica privada haciendo lo que también me gusta", puntualizó Abrile.

Por último, hizo un llamado de atención para que las personas no se informen solamente a través de las redes sociales sino que busquen referencias comprobables de los profesionales en caso quieren hacer una intervención plástica.