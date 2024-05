Realizaron una compleja cirugía intrauterina y salvaron la vida de una beba | El Territorio

La intervención quirúrgica se concretó en el Hospital Materno Neonatal (HMN), única institución en Misiones habilitada para este tipo de procedimientos. Se trata de una transfusión sanguínea intrautero para un cuadro de “anemia fetal”, un diagnóstico muy poco frecuente.

El Hospital Materno Neonatal (HMN) fue escenario de una compleja intervención quirúrgica que permitió salvar la vida de una beba. La niña fue dada de alta el 4 de mayo, en tanto recibió transfusión sanguínea estando en el vientre de su madre dado que tenía diagnóstico de anemia fetal.

El trabajo del equipo de medicina fetal es clave en el diagnóstico precoz de este tipo de casos que no son frecuentes, siendo el Materno Neonatal la única institución en la provincia con los recursos para realizar el tratamiento. “Si se detecta anemia fetal pone en riesgo la vida del bebé, entonces hay que empezar a transfundir sangre al bebé intraútero. O sea, hay que punzar el abdomen materno, atravesar el útero, llegar al cordón umbilical, punzar el cordón, todo mediante guía ecográfica, con una aguja especial, en manos de un especialista también. Es una intervención muy delicada, compleja, y poco habitual” contó Halac al tiempo que agregó que se le practicaron al menos cuatro transfusiones sanguíneas intrauterinas.

“Cuando se termina el procedimiento, se hacen los controles de rigor, la mamá queda en control y después se va a la casa. Y así sucesivamente, cada dos semanas una transfusión de sangre, hasta que se trata de llegar lo más lejos en el embarazo para evitar la prematurez, porque ese es otro problema. Entonces hay que tratar de llegar lo más lejos combatiendo la anemia, transfundiendo sangre al bebé intraútero” subrayó el médico.

Finalmente, la beba nació con 35 semanas y pesó 2,7 kilos. Si bien fue prematura, estuvo internada en neonatología varias semanas recibiendo los cuidados correspondientes y fue dada de alta el 4 de mayo.

¿Por qué se hace la transfusión?

“Lo primero que hay que explicar es por qué se hace la trampusión y por qué la anemia fetal. O sea, la anemia fetal es producto de la enfermedad hemolítica del neonatal. La mamá es una mamá RH negativa y el papá es RH positivo y el bebé es RH positivo. Entonces, la mamá genera en su sangre anticuerpos contra el glóbulo rojo fetal. Eso hace que esos anticuerpos atraviesen la placenta y vayan a la sangre fetal, que es distinta a la de la madre. Entonces, esos anticuerpos atraviesan la placenta y provocan una anemia fetal. Esa es la base de la enfermedad del grupo de sangre, enfermedad hemolítica neonatal” explicó en diálogo con El Territorio, David Halac, gerente asistencial del HMN.

“Igualmente, para desmitificar un poquito, no todas las madres RH negativas, por suerte la gran mayoría no, va a tener este problema. Y es más, existen intervenciones médicas, o sea, desde el punto de vista de, se pone una vacuna especial para que esto no ocurra. Eso está básicamente muy controlado en el control prenatal y por suerte estos casos son muy poco frecuentes. Eso tiene que quedar bien claro. Porque si no vamos a alarmar a la población de madres RH negativas con maridos RH positivos que tienen un bebé RH positivo, van a pensar que el bebé va a nacer con problemas. No es así” detalló el especialista.

“Como nosotros tenemos en el hospital un equipo de medicina fetal que se encarga del diagnóstico precoz de todo tipo de patología neonatal, se hizo la detección precoz del caso porque a la mamá con un análisis de sangre y al bebé con una ecografía y medición de ciertos valores de la ecografía, uno detecta la enfermedad, hace el diagnóstico y va viendo la evolución del cuadro mediante ecografías seriadas” señaló Halac.