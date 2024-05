Vacuna contra el dengue: dudas frecuentes sobre la segunda dosis | El Territorio

La aplicación Alegramed tiene entre 45 y 60 mil usuarios activos. Son personas que al menos una vez a la semana la usan para sus temas médicos.

miércoles 08 de mayo de 2024 | 8:15hs.

Como la vacunación gratuita contra el dengue comenzó en la provincia en enero, desde el mes pasado hay personas que ya cumplieron con los tres meses de espera y están en condiciones de cumplir con la segunda dosis. A ellos se suman aquellos que pudieron acceder al fármaco, tiempo antes, de manera particular en las farmacias.

Silvina Martínez, a cargo de la Coordinación Operativa y de Desarrollo de Alegramed, en diálogo con este medio se refirió a esto y explicó los pasos a seguir en cualquiera de los dos casos. “Una vez que el paciente se vacunó con esta primera dosis, al pasar los 90 días es nuevamente contactado por personal del ministerio, de la Subsecretaría de Articulación Interministerial e Integración de Sistemas y les pasan la segunda fecha, pero de manera telefónica”.

Indicó que no es necesario volver a seguir los mismos pasos como ocurrió en la primera dosis; sin embargo, si no atienden al llamado o no lo reciben, pueden hacer uso del botón de atención inmediata, les atiende personal de la app y se le asigna un turno.

“Como el ministerio ya tiene esta listita, tiene agendado a los pacientes que deberían recibir esta segunda dosis, los llaman pero no con muchos días de antelación porque se tienen que asegurar constantemente la presencialidad en los vacunatorios. Cuando vos pactás con demasiada antelación una fecha con el paciente, suele olvidarse o no asistir al turno”, compartió.

En tanto, si la persona se aplicó la primera dosis comprándola en una farmacia y quiere poder tener la segunda aplicación de manera gratuita, en ese caso sí tiene “que llamar a Alegramed, a la atención inmediata y pasar por la evaluación del médico para que te evalúe primero, y si estás apto, te otorgue el turno para la segunda dosis a través de la campaña del ministerio”.

Lima, por su parte, aclaró que si el paciente contrae dengue después de ponerse la primera dosis, no es necesario esperar seis meses para volver a vacunarse. Así, Martínez comentó además que al inicio de la vacunación hubo una demanda de turnos muy alta, pero ahora hay una meseta “porque gran parte de la población que podía vacunarse ya está vacunada”.

En ese contexto, recalcó que Alegramed no es solamente para la solicitud de vacunas, todo el año se puede llamar si la persona “tiene alguna situación de salud, o bien, simplemente para hacer prevención”.

“Vas a hablar con un médico clínico, son los médicos de referencia del hospital Madariaga, ellos van a hacer todos los pedidos de estudio, receta, control, seguimiento, todo desde la comunidad de tu casa, si lo hacés a través de Alegramed”, explicó.

Hasta el momento la aplicación tiene entre 45 y 60 mil socios activos mensuales, en tanto son 400 mil las personas que se la descargaron al celular alguna vez. “Estamos muy atentos a la situación de salud de toda la sociedad, de cada habitante misionero, y que siempre una consulta oportuna incluso nos puede salvar vidas y hacer que ganemos calidad de vida también, cuando tenemos algún control de nuestra salud de manera periódica”.

En cifras

60.000

La aplicación Alegramed tiene entre 45 y 60 mil usuarios activos. Son personas que al menos una vez a la semana la usan para sus temas médicos.