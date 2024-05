Crecida del río Uruguay: suspenden el servicio de agua potable en El Soberbio | El Territorio

Desde la Municipalidad dieron a conocer la situación en horas de ayer por la noche. Más de 30 familias fueron evacuadas por el aumento del caudal

sábado 04 de mayo de 2024 | 10:20hs.

El servicio de agua potable se encuentra suspendido en la localidad de El Soberbio, debido a la inundación que afecta a las costas del río Uruguay y las zonas aledañas, razón por la cual, la bomba queda sumergida debido al gran caudal de agua imposibilitando el bombeo a la planta potabilizadora y a su posterior distribución a todos los usuarios.

Mediante un comunicado oficial, la municipalidad comunicó a toda la población que deben cuidar y hacer el uso racional del líquido vital. “Rogamos a la población hacer uso racional del agua, hasta nuevo aviso”.

Cabe destacar, que el agua potable en El Soberbio, proviene de las aguas del río Uruguay, que en estos momentos está muy comprometida debido a la gran cantidad de residuos que arrastra la inundación haciéndolas no apta para el consumo diario de la población.

No obstante, los trabajos de evacuación y traslados de las familias afectadas por la inundación continúan en el día de hoy y ya son 34 familias evacuadas que están en los centros de evacuación distribuidos en salones parroquiales, centros evangélicos, y colegios secundarios.

Además, se solicita a toda la población que no circule por los barrios que están siendo evacuados, para no entorpecer los trabajos de evacuación. Con respecto al río Uruguay, presenta una leve baja con 16 metros porque la represa Foz do Chapecó empezó a liberar una menor cantidad de agua en las últimas horas, unos 10 110 metros cúbicos por segundo, en consecuencia el río empezó a descender lentamente, pero aún el puerto internacional El Soberbio -Porto Soberbo, Brasil se encuentra cerrado, porque a partir de los 8 metros se corta el cruce por el paso fronterizo.