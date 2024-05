Microexplosión atmosférica: el fenómeno que se espera azote el sur Brasil en los próximos días | El Territorio

Rio Grande do Sul y Santa Catarina serán los estados más afectados; Municipios de Rio Grande do Sul ya sufren fuertes lluvias e inundaciones que han dejado al menos 31 muertos. Durante una microexplosión atmosférica, las velocidades del viento pueden superar los 200 kilómetros por hora, provocando daños, derribando árboles y provocando daños estructurales en los edificios.

viernes 03 de mayo de 2024 | 18:57hs.

Los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, que ya enfrentan lluvias históricas, podrían registrar en los próximos días un fenómeno denominado microexplosión atmosférica, según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet). El evento ocurre cuando una violenta corriente descendente se separa de una nube de tormenta y se mueve con fuerza hacia el suelo.

También conocido como "downburst" -su nombre en inglés-, el fenómeno es lo opuesto a un tornado, pero el poder destructivo es similar. Se trata de una descarga de aire frío y denso, que llega al suelo y se propaga provocando fuertes vientos que pueden alcanzar velocidades muy elevadas. El sábado pasado se registró una microexplosión en Santa Cruz do Sul (RS).

Este es un fenómeno que puede ocurrir durante todo el año, pero es más común en verano, cuando los días son más calurosos y la humedad es alta. El escenario favorece la formación de nubes de tormenta, que pueden alcanzar hasta 20 kilómetros de altura y son capaces de generar vientos destructivos, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Durante una microexplosión atmosférica, las velocidades del viento pueden superar los 200 km por hora, provocando daños, derribando árboles y provocando daños estructurales en los edificios. El evento se caracteriza por el sonido de un fuerte estallido, generalmente confundido con el sonido de un tren de carga.

Más de 100 municipios se vieron afectados por la tormenta en el estado

Las lluvias en los estados del sur podrán superar hoy los 100 milímetros en la jornada, además de la previsión de vientos de 60 a 100 kilómetros por hora, con posibilidad de granizo. El instituto advirtió sobre el riesgo de cortes de electricidad, daños a los cultivos, caída de árboles, grandes deslizamientos de tierra e inundaciones.

Eventos extremos

Según los meteorólogos del Inmet, las lluvias que se están presentando esta semana en Rio Grande do Sul son causadas por condiciones climáticas, especialmente el bloqueo atmosférico que impide que el sistema de baja presión se mueva por todo el país. Este bloqueo también es responsable de las olas de calor que se encuentran en el sureste y el medio oeste.

La falta de movimiento de los frentes provoca esta concentración de inestabilidades que oscilan entre Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Además, la humedad proveniente del Amazonas, bloqueada de circular por el Centro-Oeste, termina subiendo a niveles elevados e ingresando a la región Sur.

"Estamos viviendo un evento extremo, es una catástrofe climática. También está el papel del cambio climático, es un efecto dominó, todo está relacionado. Rio Grande do Sul viene superando todos los promedios climatológicos desde el año pasado, actuando el fenómeno de El Niño, que provoca esta clara señal de aumento de las precipitaciones en el sur", afirmó Andrea Ramos, meteoróloga del Instituto.

Tragedia

La Defensa Civil de Rio Grande do Sul informó, en la madrugada de este viernes, que el número de muertos llegó a 31 como consecuencia de las lluvias que azotaron todo el estado de Rio Grande do Sul durante cuatro días. Al menos 74 personas siguen desaparecidas. Según el último boletín, 235 ciudades fueron afectadas y más de 24 mil personas se encuentran sin sus hogares a causa de las tormentas.

La Municipalidad de Porto Alegre bloqueó todos los accesos al Centro Histórico de la capital de Rio Grande do Sul, la mañana de este viernes. Hay 26 controles totales y nueve parciales, que impiden el ingreso y salida al barrio. La medida se tomó luego de que se averiara el sistema que mide el nivel del agua del río Guaíba, que baña la capital del estado.

Según nota de la Secretaría de Medio Ambiente e Infraestructura (Sema) de Rio Grande do Sul, la estación hidrometeorológica instalada en Cais Mauá, en Porto Alegre, presentó problemas de lectura esta mañana. La última medición registró 4m31cm en el muelle. El nivel más alto en Guaíba desde las lluvias que azotaron el estado en 1941. Se espera que el nivel supere los cinco metros debido a las tormentas, que se espera que duren hasta el domingo.

La ciudad cuenta con 418 personas albergadas en albergues temporales. Entre ellos, 346 están en Pepsi on Stage, 44 en el Centro Social Pe y 28 en la Escola Estadual Custódio de Mello.