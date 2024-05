Empresario industrial alertó sobre los riesgos del RIGI: "Esto daña la industria nacional" | El Territorio

El titular de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas afirmó que este régimen así planteado destruye a la industria local y se verá reflejado en la pérdida de las fuentes de trabajo.

viernes 17 de mayo de 2024 | 14:58hs.

Tamborenea durante su exposición en el Senado. //Foto: captura de video.

El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, José Tamborenea, pidió igualdad de condiciones para los proveedores locales en el marco de la votación de la Ley Bases, que incluye el capítulo sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que le concede grandes beneficios a empresas extranjeras que invierten más de US$ 200 millones en el país.

El directivo aseguró que "un producto argentino pierde 30% de competitividad en igualdad de condiciones solo con los impuestos. Esto daña la industria nacional. Si se necesita un régimen de regulación al incentivo de las grandes inversiones para desarrollar industrias estratégicas del país como el petróleo, minería, que generan valor y riqueza al país. Pero como consecuencia, no se puede destruir a la producción local que, en estas condiciones, pierde competitividad. Por otro lado, el mayor impacto se va a ver reflejado en las fuentes de trabajo argentino que se pierden".

En opinión de Tamborenea, lo que plantea Cámara que representa es que se equilibre las condiciones para la industria nacional: o a las empresas alcanzadas por el RIGI se le aplican las mismas condiciones impositivos o a las empresas nacionales se les generan esas condiciones que el régimen busca aplicar.

Tamborenea, quien esta semana fue invitado por la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri al debate por la Ley Bases en el Senado, aseveró que "somos los que la vivimos y la peleamos y no puedo entender como estoy acá explicando estas cosas", y con relación al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) dentro de la Ley Bases sostuvo que "si se aprueba tal como está, pone en riesgo de desaparecer a todo nuestro sector".

Este RIGI, no sirve hay que hacer uno con la Industria Argentina adentro. Necesitamos con nos consulten antes y no después de armar las leyes! Ley PYMI Urgente!! @cadieel @ADIMRAoficial @parquesindarg "Somos la solución! no el problema" https://t.co/WpGxEz4S9n — Jose Tamborenea (@jtamborenea) May 15, 2024

Sin esconder su malestar con el articulado en cuestión, le envio un duro mensaje a los diputados nacionales que dieron aval al capítulo: "Me llamó la atención que no nos llamaron para hablar del tema cuando se trató en Diputados. En cambio, los senadores se tomaron el tiempo de analizarlo".

Con un detallado repaso sobre su trayectoria en el sector, Tamborenea remarcó los inicios de su empresa y explicó que "nosotros armamos un plan de negocios porque el país es viable", pero advirtió: "Si se aprueba el RIGI las provincias dejan de percibir ingresos brutos y las provincias resignan 10% de coparticipación. Claramente no es para el desarrollo industrial argentino".

Así las cosas, sostuvo que "queremos grandes inversiones en Argentina, pero no este régimen que es condenatorio para nuestro sector", y enfatizó que el RIGI "así como está, nos pone en grave riesgo".

En datos numéricos, el empresario metalúrgico comparó los beneficios a las empresas del exterior respecto a los perjuicios de las locales si se aprobase el RIGI: "Pagarían 25% de Impuesto a las Ganancias y nosotros 35%, 0% de Iva y nosotros 21%, 0 de ingresos brutos y nosotros 6%, tasa estadística 0 y nosotros 3%, nada de Impuesto PAIS y nosotros 17,5%, derechos de exportación e importación 0 y nosotros de 13 a 16%, y tendrían alícuotas que van de 7% a 0 y nosotros pagamos no menos de 16%. Esto no es justicia. Nosotros queremos una cancha equilibrada para poder competir", aseveró. También señaló que "nosotros pagamos mucho más caros los insumos y vamos a perder todos incluidos los puestos de trabajo porque no vamos a poder competir".

En tal sentido, añadió que "El Estado va a perder recaudación desde todo tipo de vista". Además, planteó que dar beneficios a 30 años "es regalar la patria innecesariamente". "Esto es más perjudicial que beneficioso", remarcó.

En el final, el empresario Tamborenea volvió a apuntar contra la Cámara baja: "No lo puedo creer que haya pasado (avanzado) por Diputados y espero que aca se vote bien porque si no voy a invertir cada peso que me quede en mi vida para crucificar a los diputados que votaron el RIGI porque no tienen ni idea de lo que es". "Esto es un desastre. Tienen la obligación de escuchar a la industria porque la estan rompiendo toda", concluyó.