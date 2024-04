Marcharon pidiendo certezas y celeridad en la investigación por la muerte de Daniela | El Territorio

Si bien la principal hipótesis apunta a un suicidio, fue ordenada una autopsia y se investiga una presunta trama de violencia en la que la madre está bajo sospecha. "Lo que pasó es terrible, como mamás no podemos permitir que esto pase", expuso una de las vecinas.

martes 30 de abril de 2024 | 17:33hs.

La manifestación fue realizada frente a la Unidad Regional de Aristóbulo del Valle.

Mientras avanza la investigación relacionada con la muerte de Daniela Martínez (13) y se espera el informe preliminar de la autopsia que hará el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial en Posadas, más de un centenar de personas salieron a las calles en la localidad de Aristóbulo del Valle para pedir Justicia. Con carteles y afiches, los vecinos se concentraron frente a la Comisaría de la Mujer, desde donde caminaron hasta la Unidad Regional XI. "Pedimos justicia y que nos informen cómo está la causa, cuál es la investigación que están haciendo porque no existe nada exacto sobre lo que pasó", expuso Rita De Lima.

En esa línea apuntó que "como sociedad tenemos que exigir y las autoridades no pueden seguir ocultando estas cosas", y agregó: "Lo que pasó con Daniela es terrible, sus audios son terribles y como mamás no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos permitir que esto pase".

La mujer, integrante del Foro por la Niñez, cuestionó que "somos parte de un sistema que no funciona, y no de ahora, desde hace un montón", en relación aparente a las supuestas denuncias hechas y reclamos de ayuda para Daniela ante organismos de la localidad que no fueron escuchados. "Las únicas direcciones municipales que funcionaban fueron cerradas en Aristóbulo, y eran lugares donde las víctimas de violencia se acercaban y encontraban el acompañamiento", por lo que instó a la comunidad "no importa de qué barrio, a salir a pedir justicia y que por favor se informe lo que está pasando".

"El hermetismo que hay es injusto, necesitamos respuestas, que la justicia aclare qué pasó con Daniela y que no exista otra Daniela más", clamó Rita, antes de que la columna iniciara su caminata. "Entendemos los tiempos de la justicia pero un mínimo de reporte para saber qué esta pasando, no cuesta nada y ayuda", manifestó. "No estamos acusando a nadie, pero queremos que salga todo a la luz por el bien de nuestra comunidad", aclaró otra de las mujeres que participó en la marcha realizada esta tarde.

"Yo culpo a la madre, la culpo porque la conozco desde los 5 años y sé que le dejaba semanas y se iba. Desaparecía. La nena era la madre de los hermanitos", explicó una mujer que dijo "era la amiga, pero no la quiero ver más y pido que se haga justicia".

Una muerte, muchas dudas

Si bien la principal hipótesis de la muerte de la nena apunta a un suicidio, ocurrido ayer a la tarde en el barrio Milagros, los motivos que condujeron a la menor a tomar tan drástica decisión son por estas horas tema de investigación en un caso que ya está judicializado a instancias de la intervención del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.



La trascendencia de un mensaje de voz que Daniela envió al papá horas antes, envuelta en una profunda angustia, dando cuenta sobre un supuesto episodio de violencia en manos de su madre, además de testimonios de vecinos, fue determinante para que desde el ámbito judicial se ordenara la realización de una autopsia para confirmar la causa de muerte pero a su vez, si el cuerpo de la pequeña tiene signos de haber sufrido abuso o agresiones físicas, recientes o de vieja data, refirieron fuentes consultadas.

"Pero papi nosotros no estábamos haciendo quilombo. Si mami salió con la señora y me dejó ahí en la casa, cuidando a las guainitas chiquitas. Mami ahora vino, nosotros vinimos a casa y yo me iba a acostar a dormir y mami quería que cocine no se que cosa. Yo le dije que era tarde, que mañana; y mami me cazó los cabellos, me arrastró por todo el piso y me duele todo todo", le contó al papá, quebrada emocionalmente, llorando.



Ese mensaje, que forma parte del sumario policial que será elevado a la justicia, fue el detonante para que varios vecinos decidieran contar (e incluso ratificar ante la Policía) que la nena era víctima de violencia en manos de su madre y que existe al menos una denuncia hecha por el padre, quien habría requerido la tenencia y medidas de protección.

En sede policial -por lo que pudo averiguar este Diario- esta mañana brindó declaración testimonial el progenitor de Daniela, que está separado de la mujer ahora sospechada y no vive en la misma casa. Fue justamente este hombre el que ayer acudió al llamado de otro hijo, que le puso al tanto de la situación y corrió con la nena en brazos en busca de ayuda. En un móvil policial la llevó al hospital pero no fue suficiente porque su hija llegó sin vida.



"La mamá siempre le pegaba a los nenes, a la nena más que a todos y le obligaba a hacer todas las cosas en la casa. Por eso ya hubo denuncias por parte de los vecinos, porque ella salía y le dejaba días sin comer a los chicos, y cuando volvía era solo para maltratarlos", relató una vecina a El Territorio, después de haber declarado en la Policía. "Le tenía de esclava a la nena, que pese a su edad se debía hacer cargo de sus hermanitos y de cuidar a hijos ajenos para que la mamá saliera con sus amigas". En ese contexto reveló que "las autoridades policiales y municipales estaban al tanto pero nunca hicieron nada, ahora ya es tarde", aunque pidió "Justicia para esta inocente".