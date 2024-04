Vóley: River visita con sus formativas la Tierra Colorada | El Territorio

domingo 28 de abril de 2024 | 6:01hs.

Por primera vez en la historia del vóley provincial, el Club River Plate jugará un certamen en Misiones y será en el mes de mayo en la Copa Cataratas 2024.



El torneo se celebrará del 24 al 26 de mayo y se jugarán en dos sedes; en el Polideportivo Municipal y en la Liga Regional de Fútbol.



En tanto, que las categorías serán Sub 14, Sub 16 y Sub 18, tanto femenino como masculino.



Ya está confirmada la presencia del conjunto millonario, además de otros equipos de Córdoba, Chaco, Santa Fe, también de Paraguay y de Brasil.



El club organizador es el Cataratas Vóley de Iguazú, que pertenece a la Federación Misionera y tendrá a su cargo la primera Copa Cataratas, que será un gran evento deportivos.