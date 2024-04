“Aunque el presidente se enoje, no tiene plan de estabilización” | El Territorio

Cristina Kirchner reapareció ayer con un mensaje crítico hacia las medidas económicas del gobierno de Milei. Pidió “un cambio de timón” en la gestión

domingo 28 de abril de 2024 | 6:02hs.

Cristina dijo que el superávit del gobierno no tiene sustento. Foto: AP

Cristina Fernández de Kirchner reapareció ayer en Quilmes, por primera vez desde que Javier Milei se convirtió en presidente de la Nación, y en su discurso criticó con dureza la gestión actual al sostener que los argentinos “están siendo sometidos a un sacrificio inútil” y que “la gente se caga de hambre”. Dejó también mensajes hacia la interna del PJ.



“El pueblo argentino está siendo sometido a un inútil sacrificio”, arrancó la expresidente en el inicio de su discurso en una dura crítica a la gestión de Milei. “No tenés superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés. No tiene sustento”, disparó sobre los resultados que presentó el actual mandatario en cadena nacional. Recordó que los gobiernos de Néstor Kirchner y uno de sus períodos también fueron de superávit. Cristina, además, consideró que un gobierno se legitima con la gestión. “Te puede votar el 60% de la gente, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, de qué sirve”, lanzó.



Además, respecto a la gestión de Milei, dijo que “no tiene plan de estabilización (...) es sólo un plan de ajuste”.



“Más que anarcocapitalismo, parece anarcocolonialismo”, dijo también respecto a que el foco del gobierno de Javier Milei está sobre el extractivismo de recursos naturales, pero sin industria. Advirtió que por delante viene mayor desempleo. “El gran drama que se avecina es el desempleo”, dijo y pidió “un golpe de timón”.



En lo que pareció una crítica a la gestión de Alberto Fernández dijo que “a nosotros en 2019 no nos votaron por los modales, nos votaron porque en 2015 vivían mejor”. “No me jodan con los modales”, disparó. Asimismo, pidió a los dirigentes del PJ “dejar de discutir pelotudeces” y ocuparse de debatir “los problemas de la gente”, además de evitar las peleas entre sí. En otro pasaje del discurso consideró que debe rediscutirse la matriz energética del país, y abordar seriamente la cuestión tarifarias, así como también la impositiva. Al respecto, cuestionó los cambios que se plantean en ambos sentidos en la Ley Bases que el Gobierno envió al Congreso. Más adelante en su discurso, cuestionó que la empresa Mercado Libre, la más grande del país y propiedad del hombre más rico del país, Marcos Galperin, mantenga beneficios impositivos cuando ya es una de las compañías más grandes de América Latina. “Los beneficios que recibe alcanza para cubrir el gasto de todas las universidades públicas y hospitales”, afirmó.

El bloque de diputados de UP insiste con debatir el DNU

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) insiste en debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del Javier Milei y apunta contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, por negar la sesión especial: “No tiene atribuciones para impedir que se desarrolle una sesión especial”. A través de la cuenta oficial en X (ex Twitter), la fuerza opositora denunció el accionar de Menem: “El Presidente de @DiputadosAR no tiene atribuciones para impedir que se desarrolle una sesión especial. Le presentamos formalmente una nota a Martín Menem para que cumpla con lo estipulado en los art. 35 y 36 del reglamento”. Y agregaron: “Queremos tratar el brutal DNU 70/23”. Más temprano, el jefe de la bancada, Germán Martínez, comentó. “El oficialismo convocó para que el día lunes comience una sesión especial para tratar la ley ómnibus y el paquete fiscal. Nosotros solicitamos para 24 horas después una sesión especial para rechazar el DNU 70/2023. ¿Qué hizo Martín Menem? Ratificó el pedido del oficialismo pero no el de la oposición”, explicó. Además, sobre la ley Bases, la cual se debatirá la próxima semana, Martínez señaló que “el oficialismo tuvo una metodología distinta a lo que vimos en enero y febrero. En aquel momento hubo mucho debate en las comisiones y después llegaron desordenados al recinto. Ahora tienen un mayor orden interno en el tratamiento del tema”, dijo.