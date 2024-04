Invitan a conferencia sobre neurociencia cognitiva y coaching ontológico | El Territorio

sábado 27 de abril de 2024 | 20:51hs.

Hablemos de nuestra biología. ¿Qué me dice mi cerebro hoy? Cuáles son los pensamientos recurrentes que tengo en mi vida y que me predisponen a tomar una decisión u otra.

La neurociencia cognitiva nos permite descubrir y acercarnos al conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro y cuáles son las estructuras que permiten que podamos elegir una cosa u otra.

Estudia la relación cerebro- mente- cognición. Mediante ella podemos comprender cómo percibimos, nos movemos, pensamos y recordamos.

Nuestro cerebro actúa en todos los ámbitos de nuestra vida siendo determinante a la hora de realizar funciones como hablar, aprender, elegir, tomar decisión. Todo esto se desarrolla en procesos. Poder comprender estos procesos y como podemos intervenir en ellos a partir de la toma de decisión es lo que nos habilita a ser protagonistas de nuestro desarrollo cognitivo. Ya no solo como una función biológica, sino como una función en la cual las personas podemos ser participes activos de nuestros procesos cognitivos.

Una vez que tengo la información, acceder al aprendizaje, me va a llevar a poder comprender mis respuestas y poder intervenir para dejar de tener respuestas automáticas y poder brindar respuestas elegidas.

Al comprender, puedo emprender la búsqueda por ejemplo de elegir los pensamientos que me lleven a espacios en los cuales pueda tener una mejor calidad de vida, dado que si reconozco que mi cerebro por función va a tender a enviarme pensamientos negativos y despectivos de mi persona cada individuo puede tomar la decisión de no dejar que estos pensamientos se conviertan en conversaciones internas y podamos elegir palabras que nos lleven a un bienestar.

La neurociencia aporta claridad, podemos vernos en nuestros espacios de desarrollo de aprendizajes y comenzar a identificar cuales son mis procesos de aprendizajes. Porque cada persona aprende de una manera distinta.

Identificar nuestra complejidad para aceptarla desde un lugar accesible. Donde podamos incluir y vivir desde la aceptación de los procesos. Comprender cuales son nuestras funciones ejecutivas y cuales pueden ser sus alteraciones.

Desde este lugar la ciencia vino a dar luz a espacios desconocidos. Vino a entablar conversaciones para crear redes nuevas en las cuales podamos entablar puentes entre la neurociencia cognitiva y otras disciplinas.

Así se entabla un puente con la disciplina del coaching ontológico dado que el coaching ontológico plantea que las personas son las constructoras de sus propias vidas y encontrarle un sentido es lo que la lleva por el camino de aprendizaje constante.

La realidad en sí misma es un aspecto neutro son las personas las que mediante sus conversaciones e interpretaciones crean la realidad en la que vivimos. De manera que nacemos con una biología, pero es en la interacción con el medio en el cual nos construimos y organizamos nuestras acciones. De ahí la importancia de crear espacios de conversación y aprendizajes entre la neurociencia y la disciplina del coaching ontológico.

Las personas son protagonistas de su vida, conociendo su biología y sus funciones pueden intervenir y diseñar las conversaciones consigo mismos y con los demás

Las personas vivimos en espacios relacionales somo seres gregarios. Todos tenemos una necesidad básica, que es la de pertenecer. Somos seres sociales, si puedo identificar esto puedo vincularme con los demás dentro de un sistema no ya como algo que me sucede dado mi biología sino como un actor principal responsable de todo lo que sucede en mi vida.

Las circunstancias nos pasan, es lo que hago yo frente a ellas y cómo elijo involucrarme para que dejen de ser algo externo y pase a ser algo en lo que puedo participar activamente.

