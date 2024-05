De tomar mate a vivir una experiencia inolvidable | El Territorio

sábado 04 de mayo de 2024 | 20:19hs.

La sommelier de Yerba Mate Angelica Echenique realiza lo que se conoce como “Experiencia Yerba Mate” en Iguazú, que invita a lugareños y turistas a degustar la tradicional infusión.

El tradicional mate que se hace con hojas cortadas, desecadas y molidas de yerba mate (Ilex paraguariensis), una planta originaria de la región suramericana de los ríos Paraguay y Paraná, conocida también como té paraguayo, oro verde o té del Brasil. De característico sabor amargo, debido a los taninos presentes en la hoja, el mate tiene un efecto estimulante debido a su contenido de cafeína, aunque antiguamente se pensaba que contenía un supuesto energizante llamado “mateína”.

Tomar mate se transforma en una experiencia cuando cada persona conoce los diferentes tipos de Yerbas, el origen y los procesos que lleva adelante cada productor o molino que marca una diferencia en el sabor. Ademas el método de preparación, la temperatura del agua y el material con el que esta hecho el recipiente donde se prepara la infusión influye en el sabor.

Angelica Echenique, comenzó a vender mates en la pandemia, para mejorar sus argumentos de venta comenzó a investigar, aprender y de forma virtual realizo una diplomatura que la convirtió en sommelier. “tomar mate es algo cotidiano y muchas veces elegimos la yerba en el supermercado por el precio o por una preferencia de marca, pero no todas las yerbas son iguales y tampoco tienen el mismo sabor. Depende de donde son cultivadas y como el vino, las que se cultivan a mayor altura son las mejores” contó

Para dar a conocer los tipos de Yerba Mate, su composición, los diferentes procesos que influyen en el sabor, Echenique realiza reuniones donde las personas que asisten toman dimensión del mundo del mate y pueden definir que tipo de Yerba es de su gusto. “El gusto más fuerte o suave de la yerba Mate depende básicamente del tipo de cultivo que puede ser de monte o de campo y del tiempo de estacionamiento, generalmente cuando pasan 24 meses estacionados son más suaves, como mínimo deben estar 6 meses estacionadas” explico durante una cata.

Durante cada cata, Echenique, promueve tres tipos de Yerba, de monte que propone un sabor más fuerte, de campo con tendencia a sabores más suaves y da a conocer el tipo más inusual denominada Barbacua que suele ser la elegida por los participantes al momento de preparar el mate, durante el taller. Barbacuá, Su palabra significa “tostado” en guaraní. El sabor ahumado se debe al proceso de secado lento entre 12 a 18horas son yerbas que no producen acidez.

Luego de explicar acerca de la historia de la yerba mate y sus procesos, Eichenique enseña cómo realizar el ritual del preparado, porque se debe retirar parte del polvo de la yerba y porque se prepara un espacio para introducir la bombilla que facilita el aireado de la preparación y es ahí donde recomienda los tipos de mates a utilizar.

“Los mates de calabaza no aportan sabor a la yerba pero absorben ese sabor que si no se los mantiene de forma correcta o no se los seca luego de usar, tenderá a aportar un sabor amargo a la infusión en la próxima preparacion” explicó y agregó “Yo recomiendo los mates de vidrio o de cerámica que no aportan ningún tipo de sabor a la Yerba, lo mismo que los de aluminio, pero este ultimo aporta temperatura que provoca que la yerba suelte todo sus componente y se concentre el sabor”

La experiencia Yerba mate se realizo en Tribu, espacio compartido de trabajo, es un nuevo lugar en la Ciudad de Iguazú, el primero con el concepto de Coworking, que Tiene como Objetivo lograr espacios de trabajo para quienes no tienen oficina propia

El espacio creado por una emprendedora para emprendedores cuenta con espacios que tienen un formato diferente y se puede alquilar por hora o generar packs semanales, mensuales y personalizados según necesidad. “este espacio nos ayuda a los emprendedores que estamos trabajando para posicionar nuestros productos y no contamos con lugar propio” remarco Echenique.