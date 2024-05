Publicaron el video de un gato viviendo con extrañas comodidades y se desató una polémica: “No los humanicemos” | El Territorio

El clip muestra a la mascota mirando televisión mientras es alimentado por una persona, lo que dividió opiniones en las redes sociales

martes 07 de mayo de 2024 | 20:17hs.

En la imagen, el gatito protagonista del video viral en Instagram

En un reciente video viral en Instagram, un gatito se convirtió en el centro de un acalorado debate sobre la humanización de las mascotas. El clip muestra al pequeño felino acurrucado en una cama de su tamaño, tapado con una manta y disfrutando de un episodio de “Bob Esponja” en una tablet.

Asimismo, a su lado, una mesa a su medida sostiene un plato lleno de croquetas y unas pantuflas reposan justo debajo de la cama. En un momento, una persona alimenta al gato directamente en la boca, lo que amplió el espectro de opiniones entre los usuarios.

La humanización de las mascotas no es un tema nuevo, pero este video encendió nuevamente la discusión en redes sociales. Mientras algunos usuarios encuentran el video adorable y ven en estas acciones un signo de amor y cuidado hacia el animal, otros argumentan que tratar a las mascotas como si fueran niños pequeños puede ser perjudicial y desnaturalizar sus comportamientos instintivos.

“Dejémoslos que se comporten como animales que son, no los humanicemos”, “Cuántos niños en el África (Humanos) quisieran tener ese trato. Es Injusto, es inhumano, es... Sin palabras”, “Qué espanto, con lo independientes que son los gatos. Repudiable esta humanización. Un gato no es un bebé”, “Esto es la cosa más absurda que he visto. En razón de conductas humanas como esta es que han surgido los llamados transpecies” y “Hay demasiada necesidad humana en el mundo para caer en este bestialismo”, son algunas de las opiniones en la publicación.

Mientras la comunidad online sigue debatiendo, este video sirve como un recordatorio de la complejidad del tema. El debate no solo refleja diversas opiniones sobre el cuidado de las mascotas, sino también cómo las normas sociales y culturales influyen en nuestra relación con los animales. Lo cierto es que la línea entre mimar y humanizar excesivamente a nuestras mascotas sigue siendo un tema de discusión vigente en nuestra sociedad.