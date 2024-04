Alem: transcribirán la Carta Orgánica al sistema braille | El Territorio

Por impulso de personas con discapacidad visual, buscan lograr mayor accesibilidad al marco normativo municipal

domingo 21 de abril de 2024 | 6:04hs.

La Carta Orgánica está dividida en cuatro partes que serán transcriptas.

Una novedosa iniciativa se informó en Leandro N. Alem en las últimas horas. Es que el municipio de la zona Centro transcribirá su Carta Orgánica al sistema de lectura braille, para que las personas ciegas puedan tener acceso directo al marco normativo municipal. Según explicaron, se trata de una innovación y es la primera comuna de Misiones en hacerlo.



La noticia llegó tras un acuerdo entre el intendente, Matías Sebely, y representantes del emprendimiento Misiones Braille, integrado por personas con discapacidad visual, que notaron la oportunidad de brindar mayor accesibilidad.



“Nosotros venimos trabajando desde el año pasado con la transcripción de menúes gastronómicos, tarjetas personales y señaléticas. Nos pareció interesante poner en relieve que ninguno de los 78 municipios de la provincia cuenta con su Carta Orgánica en braille, con lo cual las personas ciegas no pueden consultarla debidamente por sus propios medios. Y al notar la importancia que le viene dando la gestión municipal actual de Alem a la temática de la discapacidad, decidimos acercar esta propuesta de transcripción”, señaló David Babi, graduado en Historia por la Universidad Nacional de Misiones (Unam) e integrante fundador de Misiones Braille.



“Esto no sólo será un acto de inclusión y accesibilidad, sino también un ejemplo inspirador para otras comunidades. Esta iniciativa no sólo beneficia a personas con discapacidad visual, sino que también promueve una mayor conciencia sobre la importancia de la inclusión en la sociedad. Nuestro compromiso es garantizar la calidad y precisión de la transcripción, así como ofrecer todo el apoyo necesario durante el proceso de implementación”, añadió Babi.



La carta orgánica de un municipio equivale a nivel de la comunidad local, lo que la Constitución lo es a los distintos estados provinciales y a la unión de todos ellos en el gobierno federal. Por ello, las cartas orgánicas contienen normas fundamentales que estructuran la vida comunitaria, exponiendo los lineamientos básicos que traducen, en términos jurídicos, lo que la sociedad quiere y pretende de su gobierno local y de la convivencia social.



“El proceso de transcripción será totalmente mecánico, a través de una máquina Perkins, que es con la que realizamos todos nuestros trabajos. La Carta Orgánica de Alem consta de cuatro partes y en su versión impresa tiene 45 páginas aproximadamente, por lo que es probable que ese volumen se duplique en la versión en braille”, señaló Babi y sostuvo que en los próximos días comenzarán con las tareas pertinentes.