Desde Defensa Civil estiman que el río Uruguay podría superar los 14 metros | El Territorio

viernes 03 de mayo de 2024 | 16:16hs.

El titular de Defensa Civil Municipal Pablo Verón se refirió al plan de contingencia que organizaron con vistas a la crecida del Río Uruguay, que prevé unos días de mucho trabajo. Además, llevó tranquilidad a la población respecto a la situación que viven en Río Grande Do Sul.

“Venimos monitoreando el comportamiento del río, el que viene subiendo su nivel considerablemente. La zona de Chapecó, el embalse está recibiendo a la mañana 2900 m³ por segundo, y al final del día estamos casi en 91000 m³ por segundo. Aumentó considerablemente su nivel, y todo lo que ingresa al embalse después es evacuado río abajo. Eso empezó a generar una suba importante en la zona de El Soberbio. Se hizo una estimación de un pico de creciente en 12 horas, en la que iba a subir casi 7 metros el nivel del agua. Eso, en lo que respecta a nosotros, puede ser la mitad por el recorrido que hay, y se abre el agua hacia los campos, no es lo mismo nivel, no es trasladable. Pero sí, podemos tener un repunte importante rápido”, explicó Verón.

En la mañana de hoy, Verón participó de la reunión convocada en el Despacho Municipal, fue “con el fin de consolidar el equipo de emergencia, porque estuvieron presente todas las instituciones: Gendarmería, Prefectura, Policía, Bomberos, Hospital, todas las áreas del Municipio, DPEC. Vamos a hacer base en Bomberos Voluntarios, es decir que a medida que esto se presente, y el vecino necesite ayuda para ser evacuado, el número al que deben llamar es el 100, de Bomberos, donde se va a estar tomando el pedido en una base de datos, y se va a actuar en consecuencia”.

Previsión

En cuanto a la situación y lo que se viene, el titular de Defensa Civil dijo: “El cuadro es bastante difícil, nosotros tenemos el comportamiento de la represa, que empieza a evacuar mayor volumen de agua, pero a esto se le suman las lluvias localmente, que ahora se están produciendo al norte, zona de Misiones y parte de Brasil, donde los afluentes que desembocan en el río Uruguay aportan un caudal importante, que no lo estamos conociendo”, dijo.

Agregó que “si nos guiamos por la represa Chapecó, andaríamos por los 14 metros, pero sumado a las lluvias locales, puede haber un pico un poco más importante. Ahora estamos trabajando y adecuando todo para un pico de creciente como el anterior, ojalá Dios quiera no se produzca, pero sí nos preparamos para dar respuesta a la cantidad de inundados que tuvimos anteriormente”.

Apuntó a la concientización y colaboración de la población, “es importante que la población ribereña tome conciencia de que lo que estamos haciendo es un plan para prevenir y poder actuar en tiempo y forma. La idea es estar unos dos metros adelantados a lo que se espera que el río llegue, para ir evacuando. Que el vecino entienda, que podamos salir a tiempo, que esta creciente que se produjo en El Soberbio, de casi 60 cm por hora, es muy importante, en pocas horas sube mucho el nivel. Y si eso ocurre en nuestra zona van a ser muchos los vecinos afectados y nuestros recursos son limitados, necesitamos programarnos con tiempo”.

Situación en Brasil

Respecto a la situación crítica que viven en Río Grande Do Sul, con una represa al borde del colapso, que tanto preocupa a toda la región, Verón dijo: “de alguna manera, esto no nos estaría llegando a nosotros porque son aguas que van hacia el sur de la provincia, y hacia las cuencas de Uruguay, del país. Podría tener consecuencias pero ya río abajo, no en nuestra zona”.

Ahora se está pronosticando lluvias intensas para la zona de Misiones, y toda la zona de la cuenca del Uruguay hacia el lado de la represa Chapecó. Eso sí nos va a llegar a nosotros”.