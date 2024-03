Menem convocó a defender el DNU en Diputados

domingo 17 de marzo de 2024 | 6:02hs.

El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, recurrió ayer a su cuenta de X (exTwitter) para defender la normativa oficialista y alertar a los diputados de lo que ocurriría en caso de no aprobarla.“Fue en el año 1994 que se le dio rango constitucional a los DNU (decretos de necesidad y urgencia)”, comenzó Menem su extenso posteo, y agregó: “Llama la atención que el jueves haya sido la primera vez en 30 años que una cámara rechaza un DNU”. En continuado, y con un estilo particular interrogó a su audiencia: “¿Muy loco no? Más aún cuando se trata de un rechazo a un presidente que asumió hace 3 meses con el 56% de los votos”.

“Los que rechazan el DNU son los únicos responsables/colaboradores de esta hecatombe económica que estamos atravesando. Uno los mira, los escucha y no entiende el nivel del cinismo superlativo a la hora desentenderse del caos que gestaron gracias a sus pésimas decisiones”, agregó en la misma línea.

Por último, envió un mensaje a sus pares de la Cámara Baja: “Esperamos que Diputados que representa al pueblo no le dé la espalda a la sociedad y legitime el verdadero poder de representación que proclamó al presidente Milei, y lo deje gobernar”.

Pedidos del PRO

El viernes, Guillermo Francos se reunió con diputados del PRO encabezados por Cristian Ritondo. Los legisladores le reiteraron su acompañamiento al Decreto, pero también realizaron algunos pedidos específicos. Uno de estos ejemplos, presentado al ministro del Interior, es la eximición de Ganancias para algunos rubros como son los policías, los médicos de guardia, las guarderías, y que se clarifique a quiénes alcanzarán en el rubro petrolero.

También plantearon que “se avance con el tratamiento urgente” del proyecto de fórmula jubilatoria que propone el PRO, muy similar al que se incluyó en el nuevo texto de la Ley Bases. Este consiste en aumentos mensuales en base a la inflación del Indec, y un porcentaje extra para empalmar con el cálculo actual.

