Milei acerca a gobernadores y habla de un posible acuerdo

domingo 17 de marzo de 2024 | 6:02hs.

El presidente Javier Milei brindó declaraciones radiales ayer por la tarde y dio detalles sobre la negociación entre el gobierno nacional y los gobernadores por la ley ómnibus: “Prontamente la vamos a reenviar al Congreso”.

En una entrevista para Radio Mitre, el mandatario libertario señaló que “prontamente vamos a llegar a un acuerdo con los gobernadores y vamos a volver a reenviar la nueva versión de la ley bases”.

Al ser consultado sobre el proyecto Bases y la posibilidad de enviar la segunda versión del proyecto al Congreso en las próximas horas, Milei respondió: “El ministro Guillermo Francos está haciendo un trabajo excepcional y nosotros creemos que prontamente vamos a llegar a un acuerdo y volver a reenviar la nueva versión de la ley bases”.

“Mi deseo es que se apruebe. La ley bases anterior hubo que sacarla porque la estaban desguazando porque los políticos no querían ceder sus privilegios de casta. Habíamos negociado previamente, pero nos traicionaron. Ahora se dieron cuenta del error. El círculo rojo leyó mal las dos veces: tanto cuando sacamos el capítulo 4, que los gobernadores entendieron que en ese momento se equivocaron”, agregó.

En ese sentido, Milei señaló que “la ley bases permitió organizar el espectro político e ideológico de Argentina. Lo que terminó haciendo fue acomodar los tantos y dejar en claro quiénes son los orcos, quiénes están a favor del cambio y quiénes son los mentirosos que dicen que están a favor del cambio y en realidad son lobos disfrazados de ovejas”.

Datos positivos y futuro

Y enumeró varios indicadores positivos: “Están aumentando los depósitos en dólares dentro del sistema”, clamó, con entusiasmo. “Pero la solución no es mágica, venimos de 100 años de decadencia. De desastre en materia económica. Soy economista, no soy mago. No se me dio el milagro de la multiplicación de los panes, soy un mortal”, siguió.

Según informó, incluirá “absolutamente” el pedido de un desembolso de fondos para poder salir del cepo cambiario. Y agregó que “puede ser parte de una negociación que incluya al FMI, a otros países y a fondos comunes de inversión del extranjero”. Estamos trabajando en eso, cuanto más rápido lo consigamos, más rápido levantamos el cepo. Sino, tenemos que seguir trabajando en el saneamiento del Banco Central”, dijo.



Le pidió su opinión al Kun Agüero

En la misma entrevista radial, el mandatario libertario reveló que mantuvo una conversación con el exjugador Sergio “Kun” Agüero sobre las sociedades anónimas deportivas: el mandatario aseguró que el exfutbolista “tiene una inteligencia para nada convencional” ya que “entiende la naturaleza” del planteo que impulsa el gobierno.

Este diálogo entre Milei y Agüero se da luego de que la Justicia suspendiera los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 que habilitaba transformar las asociaciones civiles en sociedades anónimas deportivas. Según reveló el presidente de la Nación, pudo tener una conversación con el exjugador del Manchester City, a quien elogió por tener “una profundidad analítica verdaderamente sorprendente”.





