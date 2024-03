La Comercio 18 realiza una campaña para juntar uniformes y útiles escolares

sábado 09 de marzo de 2024 | 16:30hs.

Por la crisis económica actual que azota a todo el país, comprar los útiles escolares o uniformes para el inicio de clases no es algo accesible para todos los padres. Por este motivo, docentes de la Escuela de Comercio 18 General San Martín de Posadas notaron que muchos estudiantes no iniciaron el ciclo por falta de alguno de estos elementos y decidieron realizar una colecta solidaria que se extenderá durante todo marzo.

Precisamente, juntan uniformes completos o incompletos como corbatas, pantalones, polleras y camisas o también, hojas y biromes que son los elementos más utilizados.

En diálogo con El Territorio, la docente Karina Rotela contó que tuvieron contacto con varios tutores que comentaban que aún no habían podido comprar el uniforme y que por lo tanto, el chico no quería asistir a clases. “En este contexto nosotros no estamos pidiendo el uniforme porque no es obligatorio, hay una resolución del Consejo General de Educación que justamente establece la no obligatoriedad del uniforme. Como son los alumnos los que quieren usarlo y eso limita a que vengan todos los días a la escuela o que hagan un inicio normal de las clases, surgió esta propuesta”.

Con el fin de llegar a más personas, realizaron un flyer de la colecta y se difundió en las redes institucionales de la escuela. Hasta el momento varias personas acercaron donaciones y aún están recibiendo ya que planean mantener un stock en caso que alguien necesite.

“Ya hemos recibido uniformes y ya se han entregado también a algunos alumnos que vienen a anotarse. Los padres vienen a inscribirlos y preguntan si tenemos el uniforme, entonces se les hace la entrega en caso de que coincidan los talles. Es una cadena que se va fortaleciendo también con los alumnos actuales que están dentro de la escuela. Al chico que está en tercero y que no le entra su uniforme de primero trae para donar”, detalló la docente.

Este es el primer año que hacen una cadena solitaria para toda la comunidad aunque anteriormente dentro de la escuela de manera interna ya la venían realizando con exalumnos de la Comercio 18. “La idea es sostener esto a lo largo del tiempo porque así vamos recolectando para tener una reserva. Pero además de esto, nosotros tenemos una colecta de útiles que también surgió por la inflación y los altos precios que afectan a todos. Si te fijas en los precios de los útiles podes ver que no todas las familias pueden comprarlos. Entonces también detectamos que los alumnos estaban faltando los primeros días en la escuela porque no habían comprado los útiles porque no lo podían”, agregó Rotela en cuanto a las carencias que tienen muchos estudiantes y cómo esto implica en la asistencia escolar.

De esta forma, entre todos los profesores realizaron donaciones de elementos escolares y entre compañeros de la escuela. Si un chico tenía muchas hojas donaba una cierta parte de ellas o si tenía alguna birome o lápiz demás, también lo dejaba para que otro compañero tenga los principales útiles.

“Tenemos una cajita armada con útiles escolares para que en caso de que los alumnos no tengan, exista una especie de reserva para suplir la necesidad y así no pierdan los días de clase ya que lo más importante es que el alumno vaya a la escuela”, resaltó la docente de la Comercio 18.

Si bien, no hay número exacto de uniformes recibidos porque a medida que llegaban fueron donados, también recibieron 16 remeras blancas que servirán para que los chicos los utilicen en educación física u otras actividades.

“No hace falta que tengas el uniforme completo para donar. Si tenés la corbatita, si tenés la chomba, si tenés la pollera o una parte del uniforme ya nos sirve. Vamos a seguir todo el año con esta propuesta pero para el inicio escolar precisamente, la campaña será todo el mes. En cuanto a útiles pedimos lo que tienen de sobra y que en vez de tirarlo, lo podamos reciclar y lo donamos”, dijo la docente.

En este sentido, se colectan biromes y hojas que son elementos básicos y que se utilizan diariamente aunque desde la institución recalcaron que reciben todo tipo de útiles. “Si a alguien le queda una carpeta, una cartuchera o colores es bienvenido. Los chicos que más necesitan uniformes son de los primeros años que es primero y segundo. Los talles varían pero suelen tener entre 13 y 16 años”.

Para donar, los interesados pueden acercarse hasta las instalaciones de la Escuela de Comercio 18 o contactarse a través de las redes institucionales para que los docentes retiren. El número de contacto es el 4597736 o en Instagram y Facebook.

“Seguimos inscribiendo en la escuela y tenemos una cooperadora que no está cobrando la matrícula. Entendemos que esta crisis hay que afrontarla y que los chicos tienen que estar en la escuela”, concluyó la profesora.