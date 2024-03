La Municipalidad de Puerto Iguazú respondió a los pedidos de informes

jueves 07 de marzo de 2024 | 10:58hs.

Hace una semana los concejales aprobaron por unanimidad dos proyectos de comunicación, pedidos de informes a la Municipalidad de Iguazú donde exigían detalles del procedimiento administrativo acerca del robo al empleado del abasto ocurrido el pasado 11 de diciembre y sobre la deficiente gestión de residuos que no solamente solicitaba el detalle de las herramientas con las que cuenta el ejecutivo para cumplir la tarea sino detalles del convenio con la cooperativa de Recicladores Cataratas del Iguazú que están a cargo de la planta de separación de residuos. El Municipio cumplió con responder, pero no brindó información.

El proyecto de comunicación 1/24 referente al pedido de información acerca del Robo ocurrido el pasado 11 de diciembre indicaba que el municipio tenia 48 horas para brindar detalles acerca del monto exacto que fue robado, la situación actual del empleado, el motivo por el cual se realizó el traslado de caudales fuera de horario bancario y porqué dicho traslado de dinero se realizó sin custodia policial.

Sin embargo, el municipio se limitó a elevar un documento firmado por el intendente Claudio Filippa que dice lo siguiente: “Por medio de la presente vengo por este acto a brindar la siguiente información en virtud de la Comunicación N° 01/24 expedida por el cuerpo deliberativo: • Se ha procedido a iniciar el correspondiente sumario administrativo a los fines de investigar los hechos de marras, encontrándose aún en etapa investigativa. • A su vez, se ha realizado la correspondiente denuncia en sede penal, encontrándose aún en etapa de instrucción.

Cabe destacar que, a los fines de no entorpecer la investigación en ambos procesos, y dado el carácter de los mismos, es todo en cuanto se puede informar al respecto. Ante la escueta respuesta, el edil Alejandro Verón autor de ambos proyectos de comunicación manifestó “el municipio cumplió con una formalidad de responder, pero las respuestas no son satisfactorias porque no cumplen con el petitorio que se hizo, no se informa de los montos, también si son 1, dos o 10 agentes involucrados, no informa numero de expediente, tampoco tenemos conocimiento donde se realizo la denuncia penal. Brindan una serie de datos que no conforma la respuesta”.

Verón aseguró que se encargará de corroborar que exista un expediente y averiguará dónde está la causa en base a la denuncia del robo de caudales. En el caso de la ordenanza de comunicación 2/24 referente al pedido de informe referente a los basurales a cielo abierto creados recientemente por el municipio, el equipamiento con el que cuenta el municipio para realizar la correcta disposición final de los desechos y todo lo referido a los contratos y convenios celebrados entre el ejecutivo y la Cooperativa de Recicladores Cataratas del Iguazú, el municipio se limitó a decir que no existen inconvenientes con la recolección de residuos.

La respuesta detalla lo siguiente: “Por medio de la presente vengo por este acto a brindar la siguiente información en virtud de la Comunicación N° 02/24 expedida por el cuerpo deliberativo: Que atento a la valoración subjetiva que hace el honorable cuerpo en cuanto que califica de "deficiente" a la gestión de residuos en reiteradas oportunidades, aclara desde ya esta parte que no comparte el mencionado criterio; sin perjuicio de ello, el servicio de recolección funciona con total normalidad, a pesar de la situación económica nacional, del cual el ejecutivo no se encuentra ajeno. A su vez, la información requerida en cuanto a la Cooperativa Cataratas resulta materialmente de imposible cumplimiento en vistas al plazo otorgado, y más aun teniendo en cuenta de que se trata de un tercero ajeno a Departamento Ejecutivo Municipal”.

