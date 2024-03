Ex empleado ingresó al Güira Oga y provocó el escape de 2 aves en peligro de extinción

domingo 03 de marzo de 2024 | 16:12hs.

Aves Argentinas y el Refugio Güira Oga difundieron un comunicado en las redes sociales que daba cuenta de un acto vandálico perpetrado por un ex empleado del Refugio que provoco el escape de 2 de los tres ejemplares de Maracaná de lomo rojo (Primolius maracaná) que se encontraban en cuarentena sanitaria en el marco del proyecto Maracana. Desde la institución realizaron la denuncia policial correspondiente y buscan recuperar dichos ejemplares con la ayuda de la comunidad.

El comunicado explica el día 29 de febrero de 2024, fue violentado el recinto donde se albergaban tres ejemplares de Maracaná de lomo rojo (Primolius maracana) en las instalaciones del Refugio de Animales Silvestres Güirá Oga, en Iguazú, Misiones. “Los mismos, se encontraban realizando su correspondiente cuarentena sanitaria en el marco del Proyecto Maracaná, iniciativa liderada por Aves Argentinas en red con diferentes instituciones” explicaron

El escape de las aves se produjo luego de un acto de vandalismo por parte de un ex empleado del refugio, cabe destacar que los ejemplares aún no han podido ser encontrados. “Cabe resaltar que los mencionados individuos fueron criados bajo cuidado humano, por lo que se presume que no podrían tener éxito viviendo en libertad” remarcaron en el comunicado y solicitan ayuda de toda la comunidad en el caso de avistarlos comunicarse con Güira Oga.

Desde Güira Oga explicaron que las aves estaban en cuarentena sanitaria en el marco del proyecto maracaná, el mismo tiene como objetivo la restauración de una nueva población de esta especie en la provincia. El Maracaná de lomo rojo es Monumento Natural de la Provincia de Misiones (Ley Provincial XVI - 56) por lo que cualquier evento contra su conservación se encuentra prohibido por ley, cabe destacar que la especie carece de registros para las últimas décadas, considerada en peligro crítico y posiblemente extinta del territorio misionero.

El refugio trabaja constantemente en pos de mantener la fauna Misionera y lleva adelante una serie de proyectos que promueven la conservación de las especies en su habitad natural. Se desconoce los motivos por los cuales el ex empleado ingreso al predio y si el acto vandálico tenia el principal objetivo de liberar dichas aves.