Goleadores que lleguen a 100 gritos en la Argentina, una raza en peligro de extinción

viernes 01 de marzo de 2024 | 13:45hs.

Suman más de 120 los futbolistas que han marcado un centenar de goles en la Primera División del fútbol argentino, tomando en cuenta desde 1891 hasta la actualidad, los torneos de Liga. Campeonatos que se fueron modificando casi siempre, con una cantidad de equipos que ha ido pasando de menos de diez participantes (en las primeras dos décadas del fútbol organizado) y luego llegó hasta 36, entre 1927 y 1930. Luego se mantuvo estable al inicio del profesionalismo entre 14 y 20, para subir y bajar de acuerdo a las decisiones dirigenciales. Hoy, con 28 participantes en Primera A, el exceso se mantiene firme.

Sin embargo, con el retiro del delantero correntino José Sand, la tabla general de los que pasaron la centena de goles en los campeonatos de Liga quedó huérfana: el interminable Pepe marcó 163 goles repartidos entre Colón, River, Banfield, Lanús, Racing, Tigre y Aldosivi, aunque sus dos regresos al Granate lo catapultaron como el goleador histórico de ese club.

Detrás de Sand, el uruguayo Santiago Silva jugó hasta fines de 2022 -el último año con la camiseta verdeamarilla de Aldosivi- dejó estampados sus 131 goles en Liga, que lo ubican como el máximo goleador uruguayo en la historia de nuestro fútbol. Sumando copas locales e internacionales, Silva también supera a Enzo Francescoli en la tabla total.

Retirados los dos “centenarios de gol”, la lista entre los juegan hoy no es caprichosa. Dos delanteros de larga campaña son quienes la lideran, por más que resulta casi imposible que lleguen a los cien. Lisandro López (40 años) encabeza con 76 tantos, seguido por Silvio Romero (35 años) que marcó 66. A continuación aparecen Leandro Díaz, con 50 goles, Darío Benedetto con 49 y más atrás Wálter Bou (39), Nicolás Fernández (37), Lucas Gamba (37), Gabriel Ávalos (35), Ignacio Fernández (32) y Matías Suárez (31). Nadie más de los que juegan ha logrado treinta tantos.

Nicolás Fernández, el atacante de Defensa y Justicia, es el único que no ha cumplido los 30 años y merece destacarse, ya que convertido un gol cada cuatro partidos. Todo parece indicar que será muy complicado que un jugador alcance el centenar de goles convertidos en nuestra Primera División. La cuestión parece imposible, no solamente porque hay varios cracks en el exterior que no retornarán pronto y porque encima de eso, el promedio de goles que se convierten en nuestra máxima categoría es el más bajo entre las veinte principales ligas del mundo.

Hoy, nuestra liga supera apenas los 2 goles de promedio por partido (2.05) y queda última, como ha sucedido en los últimos cuatro años. En el continente americano, apenas Colombia, Ecuador y Venezuela no llegan a 2.50 por encuentro, en tanto el resto de los países competitivos (sumando a Estados Unidos y México) superan esa cifra. Sucede lo mismo en las ligas europeas de cierto nivel, al punto que Alemania, Países Bajos, Inglaterra y Portugal han pasado los 3 goles por partido, en tanto Francia, Bélgica, España e Italia están muy cerca de conseguirlo.

Ya no están Martín Palermo, Esteban Fuertes, José Luis Calderón, Facundo Sava, Mariano Pavone, Daniel Montenegro, Ernesto Farías o Guillermo Barros Schelotto, futbolistas que consiguieron romper la barrera de los 100 goles en la liga argentina en el nuevo siglo. Los que meten la pelotita en el arco contrario son muy valorados y más temprano que tarde se marchan al fútbol europeo, en su enorme mayoría.

Habrá que conformarse con poco. Hoy, los goles escasean porque lo que no hay son goleadores de raza. En todo caso, existen, pero están jugando en otros países. Lamentarse no tiene mucho sentido, pero duele y se siente semana a semana viendo los partidos.