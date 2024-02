El Alcázar pagará parte del gasoil para mantener la línea urbana de colectivo

martes 27 de febrero de 2024 | 15:18hs.

En la localidad de El Alcázar hubo una reunión entre los propietarios de la empresa que brinda el servicio de transporte urbano de pasajeros (está radicada en Montecarlo) y el Ejecutivo municipal, con el fin de garantizar el servicio principalmente a partir del inicio de clases. La empresa TUM hace un tiempo que va hasta Colonia Urrutia, recorre gran parte de la zona urbana y la comunidad Mbya Guaraní de Perutí, siendo el único servicio de pasajeros con que cuenta el municipio durante todo el día, más allá de las líneas provinciales que ingresan una o dos veces diariamente pero no realizan el servicio urbano.

"Desde la empresa nos plantearon la difícil situación que están atravesando principalmente con el combustible, y que actualmente no pueden cubrir los costos con el subsidio con el que cuentan. Entonces decidimos hacer un aporte mensual de 200 litros de gasoil para garantizar el servicio, no solo para el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) si no también para los vecinos en general", explicó el intendente Eduardo Vázquez.

Por otro lado adelantó que "seguramente habrá un ajuste en el costo del boleto urbano que va a tratar el Concejo Deliberante cuando inicien las sesiones ordinarias, sabemos que es necesario por la situación económica que se está viviendo y que cuesta sostener un servicio".

Respecto al BEG, desde el municipio informaron que se está realizando la inscripción para el ciclo lectivo 2024, en la oficina de Turismo y luego se fijará un día con la empresa para la confección y entrega de la tarjeta para los nuevos beneficiarios. "Queremos que los vecinos sepan que el servicio está garantizado, se va a prestar con normalidad y hacemos principal hincapié en el BEG para que todos los estudiantes puedan asistir a la escuela", remarcó el jefe comunal. Actualmente el costo del boleto único es de 200 pesos y se estima que la nueva tarifa podría ser entre 400 y 500 pesos.