"Estamos muy dolidos", dijo Tevez tras la derrota de Independiente

sábado 24 de febrero de 2024 | 21:32hs.

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, se mostró hoy "muy dolido" luego de perder como local el clásico ante Racing Club, 1 a 0, por la séptima fecha de la Copa de la Liga. "Obvio que no nos gusta perder un clásico y por eso estamos muy dolidos", dijo Tevez en conferencia de prensa.

Al momento de hacer un análisis del juego y buscar las razones de la derrota afirmó: "No nos sentimos cómodos en el partido, pecamos de jugarle mucho al pelotazo a (Gabriel) Ávalos, de mitad de cancha hacia adelante no encontramos los espacios, no nos animamos a jugar por abajo y desde ahí empezó la desconfianza".

"En todo momento quedamos como un equipo largo, salvo en el arranque no había presión y por eso pareció que físicamente no estuvimos bien", agregó.

A continuación el técnico de Independiente indicó: "No jugamos bien y me hago cargo, pero de todos modos no merecimos perder el partido porque Racing la metió en la única que tuvo y nosotros contamos con la chances de (Federico) Mancuello, (Alexis) Canelo y (Alex) Luna".

El DT del Rojo, que este sábado tuvo su bautismo en el clásico de Avellaneda, no titubeó a la hora de afirmar que este partido le dejó "muchas enseñanzas". "No soy ningún fenómeno como técnico, llevo apenas ocho meses dirigiendo", enfatizó.

Por último el entrenador se refirió a la actuación del juez Facundo Tello y resaltó: "No voy a hablar del árbitro. Ustedes ya hablaron en la semana y sabemos cómo es. Solamente queda que perdimos y nos tenemos que hacer cargo".