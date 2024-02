Adrián Martínez, el goleador del clásico: "Buscamos los tres puntos"

sábado 24 de febrero de 2024 | 20:12hs.

Adrián 'Maravilla' Martínez, el goleador que le dio el triunfo a Racing sobre Independiente por 1-0, en el clásico de Avellaneda disputado en el Estadio Libertadores de América- Ricardo Bochini, remarcó que "buscamos los tres puntos desde el primer tiempo y lo ganamos con justicia".



El delantero, que llegó a la 'Academia' desde Instituto, confesó que "antes del partido hablaba con Gabriel -Arias- y me dijo que el arquero de ellos no manejaba la zurda, por eso tiré la gambeta hacia ese lado y por suerte salió bien".



Sobre su racha goleadora, Martínez, que lleva 6 goles en el torneo y es el máximo artillero del torneo junto a Miguel Borja, de River, agregó que "estoy dentro de un equipo que genera muchas situaciones de gol y de esta manera se hace más fácil para hacer goles".



Por su parte, el arquero Gabriel Arias afirmó que "en el primer tiempo nos costó porque Independiente es un buen equipo, muy intenso que está agarrando la idea de su entrenador, pero después pudimos acomodarnos bien y el juego cambió".



Después, el guardavallas del seleccionado chileno agregó que estaba "muy contento con este plantel que va creciendo fecha a fecha, a pesar de que el fin de semana pasado perdimos aún sin merecerlo". A modo de deseo, el golero sostuvo que "el primer clásico que me tocó jugar en esta cancha lo ganamos y después fuimos campeones (Liga Profesional 2018/19), espero que ahora la historia termine igual".



Por último, el mediocampista Bruno Zuculini, referente e ídolo de Racing, afirmó que "este triunfo es para todos los racinguistas. Sabiamos que teníamos que ganar porque queremos salir campeones. Falta mucho camino por recorrer y mucho trabajo, pero sí, queremos ser campeones".