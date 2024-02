El salario mínimo subirá un 30 por ciento y será en dos cuotas

miércoles 21 de febrero de 2024 | 6:02hs.

El vocero presidencial admitió que no hubo acuerdo con las centrales obreras.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó ayer que finalmente el gobierno fijará el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Lo hará en el mismo sendero de licuar los ingresos de los argentinos: la suba será de sólo 30% en dos cuotas, ante una inflación que supera el 20% mensual desde diciembre.

Adorni anunció que el sueldo básico pasará de los actuales 156.000 pesos a 180 mil desde el mes de febrero, mientras que en marzo subirá a 202.800 pesos.

La Casa Rosada quedó en condiciones de fijar el salario mínimo luego de que no hubiera acuerdo en la reunión que realizaron la semana pasada las centrales obreras con las cámaras empresarias.

La CGT y las CTA habían pedido una suba del 85% para llevar el piso salarial a 288.600 pesos y así compensar los últimos saltos inflacionarios.

Tras ese fallido encuentro, la CGT emitió un comunicado en el que acusó a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo de tener una conducta “irresponsable” y, sobre todo, de “boicotear” cualquier posibilidad de acuerdo.

Incluso el propio presidente Javier Milei llegó a afirmar que no habría decreto para fijar el piso salarial. “¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?”, había dicho en declaraciones radiales.

Un salario muy mínimo

La suba del 30% en dos cuotas dispuesta por el gobierno representa una pérdida de alrededor de 20 puntos respecto a la inflación.

De la mano de la devaluación y de la eliminación de todos los controles de precios, el IPC del Indec marcó subas del 25,5 por ciento en diciembre y del 20,6 por ciento en enero. Para febrero los analistas estiman que el número rondará nuevamente el 20 por ciento.

Recientemente se conoció que en apenas dos meses de gobierno de Milei, la pobreza alcanzó el 57,4% según un estudio publicado por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El SMVM tiene la particularidad de que impacta en los montos que paga la Anses para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, entre otras tantas prestaciones.

El impacto en el Impuesto a las Ganancias y los planes sociales